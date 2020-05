Wiele osób zastanawia się, ile jeszcze lat będzie występować Ozzy. Jak wiemy, Osbourne z powodów zdrowotnych musiał przełożyć swoją trasę koncertową w 2019 i niestety również na początku 2020 był zmuszony do przesunięcia występów. Okazało się, że wokalista przechodzi rehabilitację po wypadku oraz zmaga się z chorobą Parkinsona. Ozzy chce wrócić na scenę, ale bądźmy realistami - kiedyś będzie musiał zejść ze sceny. Jego syn wyznał, że zapewne przez najbliższe lata Ozzy będzie aktywnie działać w przemyśle muzycznym.

Ozzy Osbourne myśli o emeryturze? Jego syn wyznał, kiedy wokalista przestanie występować

Jack Osbourne rozmawiał z Collider na temat nadchodzącego dokumentu "Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne", który ukaże się latem 2020. Film ukaże się w ramach cyklu produkcji biograficznych A&E i w dokumencie wypowiedzą się m.in. Rick Rubin, Post Malone czy Marilyn Manson. Sharon i Jack Osbournowie są współproducentami.

Za reżyserię odpowiada R. Greg Johnston, który wcześniej był producentem "The Osbournes". Syn Ozzy'ego opowiadając o pracy nad nowym dokumentem przy okazji wyznał, kiedy prawodpodobnie jego ojciec przejdzie na emeryturę.

" Johnston jest wielkim miłośnikiem muzyki i pracowaliśmy z nim przy "The Osbournes". Dobrze rozumie całą naszą rodzinę i karierę ojca, więc praca nad tym dokumentem była dla niego łatwizną. To był też dobry moment, bo od ostatniego dokumentu minęło 10 lat, a od tamtej pory wiele się zmieniło. Tata prawdopodobnie przejdzie na emeryturę za 5-10 lat, więc film dokumentalny ukaże się w odpowiednim momencie jego kariery. "

Ozzy wydał w lutym 2020 nowy krążek "Ordinary Man", na którym nie zabrakło świetnych gości. W tytułowym kawałku pojawił się Elton John, na krążku usłyszymy również Slasha, Chada Smitha czy Duffa McKagana.

