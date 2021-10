Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Syn Toma Morello też gra na gitarze i wymiata na tym instrumencie nie gorzej niż swój słynny ojciec. Roman Morello napisał razem z Nandi Bushell piosenkę o zmianach klimatycznych. W teledysku do utworu ''The Children Will Rise Up!" zobaczymy Toma Morello oraz Jacka Blacka.

Nandi Bushell zasłynęła w sieci swoimi żywiołowymi coverami metalowych hitów. Dziewczyna postanowiła stworzyć utwór, który zwiększy świadomość na temat zmian klimatycznych. Do swojego projektu zaprosiła syna Toma Morello, Romana, który został współautorem piosenki "The Children Will Rise Up!". W nietuzinkowym klipie do tego utworu zobaczymy nie tylko ojca młodego gitarzysty, ale również Jacka Blacka.

Dochód z singla "The Children Will Rise Up!" trafi do organizacji non-profil zajmujących się ochroną przyrody - The SOS Pantanal Institute oraz Help Pantanal.