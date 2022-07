Dzieci muzyków często idą w ślady swoich rodziców. Siłą rzeczy, gdy obracają się w muzycznych kręgach, same z czasem również sięgają po instrumenty i zakładają swoje zespoły. Tak właśnie się stało z synami Larsa Ulricha, Mylesem i Laynem, którzy założyli zespół Taipei Houston. Kapela wydała właśnie swój debiutancki singiel. Jak brzmi zespół synów Larsa Ulricha?

Synowie Larsa Ulricha wydali debiutancki singiel. Jak brzmi zespół Taipei Houston? [WIDEO]

23-letni Myles i 20-letni Layne są synami Ulricha z jego małżeństwa ze Skylar Satenstein. Starszy brat gra na perkusji i gitarze, studiował na Berklee College of Music, zaś młodszy pełni rolę wokalisty oraz basisty i jest samoukiem. Taipei Houston zagrali swój debiutancki koncert dopiero jesienią 2021 i teraz wydali pierwszy singiel zatytułowany "As The Sun Sets". Do piosenki nagrano klip, za którego reżyserię odpowiada Victor Grossing. Posłuchajcie, w jakim stylu grają synowie Larsa Urlicha.

Oglądaj

Duet ma już zaplanowaną trasę koncertową i zagra m.in. na festiwalach Lollapalooza oraz Reading & Leeds, jak również wystąpi jako support the Melvins oraz ma w planach kilka własnych koncertów. Lars Ulrich ma jeszcze jednego syna, 14-letniego Bryce'a, którego matką jest aktorka Connie Nielsen (m.in. "Gladiator", "Wonder Woman" i "Adwokat Diabła").

Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Syn basisty Metalliki, 17-letni Tye Trujillo nagrał dodatkowe partie gitary w utworze "Master of Puppets", które możemy usłyszeć w ważnej scenie w nowym sezonie "Stranger Things", gdy Eddie Munson gra przebój Metalliki na dachu budynku. Dzięki tej scenie singiel zespołu ponownie stał się popularny w serwisach streamingowych.