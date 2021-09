Synowie Larsa Ulricha zagrali swój debiutancki koncert. Posłuchajcie zespołu Taipei Houston

Synowie Larsa Ulricha zagrali debiutancki koncert

Taipei Houston to nowy zespół Mylesa i Layne'a Ulrichów, synów perkusisty Metalliki, Larsa Ulricha. Panowie zagrali właśnie swój pierwszy koncert w Alex's Bar w Long Beach w Kalifornii, a z koncertu pojawiły się trzy krótkie nagrania, które Taipei Houston udostępnił na swoim Instagramie.

Po zaledwie 3 tygodniach grupa zebrała ponad 11 tysięcy obserwujących. Taipei Houston zaledwie się rozkręcają, bo już zapowiedzieli, że 15 września zagrają w klubie The Mint w Los Angeles, a będą im tam towarzyszyli Left of the Slash, Zach Lewis oraz Nautical Front.

Poniżej możecie zobaczyć nagrania z występu Mylesa i Layne'a:

Papa Ulrich musi być dumny. 23-letni Myles jest perkusistą i studiował na Berklee College of Music, natomiast 20-letni Layne (basista i wokalista) jest samoukiem. Obaj są synami Ulricha z jego małżeństwa ze Skylar Satenstein. Mają jeszcze młodszego brata, 14-letniego Bryce'a, którego matką jest aktorka Connie Nielsen (m.in. "Gladiator", "Wonder Woman" i "Adwokat Diabła").