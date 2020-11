Synowie Slasha oraz Roberta Trujillo dzielą pasję ojców. Młodzi muzycy z zapałem tworzą swoje własne dźwięki, a co najciekawsze - robią to wspólnie. Nagrali właśnie debiutancki singiel "Long Awaited".

Synowie Slasha i Roberta Trujillo wydali singiel

Rock umarł. To zdanie słyszymy często z ust sceptyków, którym nie podobają się zmiany, jakie zachodzą w tworzeniu ich ulubionego muzycznego gatunku. Jednak nadal co jakiś czas pojawiają się nowi muzycy, którzy zwiastują przetrwanie gitarowego grania co najmniej o dekady. Czy należy do nich projekt synów Roberta Trujillo i Slasha?

Tye Trujillo i London Hudson wydali singiel

Grupa SUSPECT208 tworzy 20-letni Noah Weiland - syn nieżyjącego wokalisty Stone Temple Pilots, Scotta Weilanda, perkusista London Hudson - 18-letni syn Slasha z Guns N' Roses oraz Tye Trujillo - 16-letni basista, syn Roberta z Metalliki. Młodzi artyści mają już za sobą profesjonalne występy. Młody Trujillo w wieku zaledwie 12 lat grał z Kornem czy Suicidal Tendencies, a London Hudson grał jako support Slasha w Classlsess Act w 2018 roku.

Tym razem jednak przyszedł czas na autorski materiał młodych muzyków. W sieci pojawił się singiel "Long Awaited". Aktualnie nie wiemy, czy utwór jest zapowiedzią płyty i czy artyści mają zamiar koncertować po pandemii koronawirusa. Jednak sądząc po wpisie Londona, to nie ostatnie słowo młodej kapeli.

" Wraz z chłopakami z SUSPECT208 nagraliśmy pierwszy singiel. Sprawdźcie, więcej rzeczy już wkrótce! "

Nagrania możecie posłuchać poniżej: