System of a Down opublikował dwa nowe utwory. Fani czekali na ten moment 15 lat

Czy są na sali fani System of a Down? To się dzieje naprawdę. Po 15 latach muzycznego milczenia grupa opublikowała nowe kawałki. Muzycy nagrali dwa utwory, którymi chcą zwrócić uwagę na konflikt w Armenii, która jest szczególnie bliska ich sercom.

System of a Down opublikował dwa nowe utwory

Ostatni album System of a Down ukazał się w 2005 roku. Przez 15 lat fani zespołu zdążyli nauczyć się każdej nutki z "Hypnotize", zapomnieć je i nauczyć się ich od nowa. Muzycy w 2006 zawiesili działalność, żeby realizować swoje solowe projekty, jednak 10 lat temu znowu połączyli siły. Wszyscy spodziewali się wówczas nowego materiału, jednak musieli poczekać jeszcze 5 lat. Do dziś!

System of a Down powraca z nową muzyką po 15 latach

System of a Down powrócił właśnie z dwoma premierowymi kawałkami. Zespół oświadczył, że utwory "Protect the Land" i "Genocidal Humanoidz" zostały wydane akurat teraz, żeby zwrócić uwagę świata na trudną wojnę, która toczy się w kulturowych ojczyznach muzyków - Artsakh i Armenii.

Zespół oświadczył, że cała ich czwórka chciała jednym głosem powiedzieć coś, co jest dla nich niezwykle ważne. Stąd nowe kawałki.

" Jesteśmy dumni, że możemy się z wami podzielić tymi piosenkami i mamy nadzieję, że się wam spodobają. Ponadto zachęcamy wszystkich do zagłębienia się w teksty, aby dowiedzieć się więcej o źródłach naszych inspiracji. Każdy, kto to zrobi, na pewno będzie miał ochotę wypowiedzieć się na temat przerażających niesprawiedliwości i łamania praw człowieka, do których dochodzi w miejscach, o których opowiadamy. "

Zespół zadeklarował, że zyski ze sprzedaży utworów zostaną przekazane na osoby dotknięte wojną w Armenii.

" Pokornie prosimy was o darowizny. Możecie wpłacać małe i duże kwoty, aby pomóc poszkodowanym, których jest coraz więcej w tej zbrodni przeciwko ludzkości. Datki zapewnią kluczową i rozpaczliwie potrzebną teraz pomoc i podstawowe zaopatrzenie dla osób dotkniętych tymi ohydnymi czynami. "

Nowa muzyka zespołu jest już dostępna do odsłuchania za pośrednictwem portalów streamingowym. Dwa nowe utwory SOAD znajdziecie poniżej: