Posłuchajcie, jak na żywo brzmią nowe utwory System of a Down, które zostały opublikowane rok temu.

W listopadzie 2020 roku System of a Down wydał 2 nowe utwory, które były odpowiedzią zespołu wojnę między Armenią a Azerbejdżanem. Zespół wówczas podzielił się piosenkami "Protect The Land" oraz "Genocidal Humanoidz" i zyski ze sprzedaży singli zostały przekazane dla osób dotkniętych wojną w Armenii. System of a Down nie miał wcześniej możliwości zagrania tych utworów na żywo, aż do teraz. Posłuchajcie, jak kawałki zabrzmiały na koncercie ponad rok od ich wydania.

System of a Down zagrał 2 nowe utwory na koncercie. Jak brzmią na żywo?

Podczas koncertu System of a Down, który odbył się 15 października w Las Vegas, zespół postanowił zaprezentować nowe utwory. Serj Tankian tak zapowiedział te piosenki ze sceny:

Mniej więcej rok temu połączone siły Azerbejdżanu, Turcji oraz syryjskich najemników zaatakowały pokojowych mieszkańców Górskiego Karabachu, którzy mieszkają na tych terenach od tysięcy lat. To nasi ludzie, System of a Down wydał dwie piosenki, żeby zwrócić uwagę na ten temat.

Wokalista podziękował fanom za możliwość zebrania funduszy dla potrzebujących i zwrócenia uwagi na ten problem. Posłuchajcie zatem, jak na żywo prezentują się te utwory:

Oglądaj

Oglądaj

Podczas tego koncertu kapela wykonała również utwory, których nie grała przez wiele lat. Fani mogli usłyszeć chociażby "Holy Mountains", który ostatni raz zabrzmiał na koncercie w 2015 roku czy "Soldier Side" - ten kawałek ostatni raz wybrzmiał w 2013 roku.