Szefowa Grammy zawieszona po zgłoszeniu molestowania i nieprawidłowości w głosowaniu

Była dyrektor generalna Grammy, Deborah Dugan wniosła pozew przeciwko National Academy of Recording Arts and Sciences. Kobieta twierdzi, że została niesłusznie zwolniona po zgłoszeniu molestowania seksualnego oraz nieprawidłowości, które zauważyła podczas procesu nominacji do nagród Grammy.

Szefowa Grammy, Deborah Dugan zawieszona tuż przed galą

Dokument został złożony na ręce Komisji do spraw Równych Szans Zatrudnienia (Equal Employment Opportunity Commission) zaledwie kilka dni przed 62. galą rozdania nagród Grammy. Akademia zwolniła Dugan (a właściwie wysłała ją na przymusowy urlop) powołując się na jej "niewłaściwe zachowanie". Kobieta jednak jest innego zdania. Twierdzi, że została wyrzucona z pracy zaledwie trzy tygodnie po tym, jak zgłosiła do dyrektora HR Akademii "zdominowanie organizacji przez mężczyzn" oraz liczne nadużycia finansowe członków organizacji.

Jak podaje CNN, w pozwie znalazł się także zapis o molestowaniu seksualnym oraz dyskryminacji ze względu na płeć. Dugan twierdzi również, że odkryła liczne konflikty interesów i nieprawidłowości związane z nominacjami do nagród Grammy. Kobieta jest przekonana, że to jej chęć do zmian sytuacji była przyczyną zwolnienia.

Dugan opublikowała informację na temat procesu wyboru nominacji do Grammy. Opisała, że najpierw zgłoszenia trafiają do 12 tysięcy członków, a potem 20 z nich trafia do specjalnej komisji, które niedawno składały się w 74 procentach z mężczyzn. Kiedy komisja zawęzi listę kandydatów do ośmiu pozycji, wówczas według Dugan dochodzi do korupcji. Kobieta napisała, ze aż 30 artystów w tym roku dostało statuetkę niezgodnie z procedurą.

Szefowa Grammy chciała naprawić system wręczania nagród i zatrudnić nowego prawnika, jednak zarząd odrzucił pomysł. Co więcej, Dugan zgłosiła, że aktualny adwokat instytucji, Joel Katz otrzymywał ogromne wynagrodzenia od organizacji non-profit, a także molestował ją seksualnie.

Akademia poproszona o komentarz w sprawie wyjaśniła, że kobieta milczała we wszystkich opisanych kwestiach, dopóki inny pracownik nie zgłosił nieprawidłowości w jej zachowaniu. Podobno Dugan zarzucono tworzenie toksycznego środowiska pracy pełnego nadużyć i zastraszania.

Dugan zaprzecza oświadczeniu i twierdzi, że informacje są całkowicie fałszywe.

