Sztuczna inteligencja stworzyła nową piosenkę Metalliki. Zespół mógłby dołączyć ją do nowej płyty?

Metalowe zespoły bardzo często poruszają w swoich utworach określoną pulę tematów. Wśród nich pojawia się okultyzm, wojna, przemoc czy manipulacja. Muzycy posługują się przy tym również charakterystycznymi słowami. Beatlesom zarzucono nadużywanie słowa "love" w piosenkach, Manowar z kolei w niemal każdym utworze umieszcza rzeczowniki takie jak "war" czy "fight". Każdy z twórców ma własny styl nie tylko muzyczny, ale również tekściarski, który wielokrotnie go wyróżnia.

Wykorzystuje to strona lyrics.rip, która potrafi przeanalizować utwory danego wykonawcy pod kątem tekstu i na podstawie tych danych stworzyć całkiem nowy kawałek. Narzędzie w zaledwie kilka chwil potrafi wygenerować słowa piosenki napisane w stylu wybranego wykonawcy. Twórca znany pod pseudonimem Funk Turkey postanowił udoskonalić pomysł.

Muzyk wygenerował utwór najpopularniejszych metalowców na świecie za pośrednictwem algorytmu, po czym nagrał do niego muzykę. Oczywiście Funk Turkey starał się oddać charakterystyczny styl Metalliki, a nawet uwzględnił słynne "yeaaaahhhh" Jamesa Hetfielda w nagraniu.

Tekst autorstwa sztucznej inteligencji możecie przeczytać poniżej:

"

Beaten down and destroy

Dead sure she’ll never you betray

Hell is the one who waits for you

Now I roam the world all alone

Bound by leather steeds they ride

Crown yourself the world and tired

Dying, the one who waits for you

No, there’s no longer cares

I’m the sun, I’m insane

Yes she’ll never love

Never me, so let it be

Obey your eyes

Death! Deliverance rides!

Yeah-yeah, no!

Bound by minutes seemed like hours

Killing scores with the flame

Behind the pages turn the door

Die as you live in vanity

Curses rest on our brains

No, there’s an evil feeling in vain

I can’t believe I stand alone

Beast under wicked sky

I’m the sun, I’m insane

Yes she’ll never love

Never me, so let it be

Obey your eyes

Death! Deliverance rides!

Yeah!

Hold the door should I wish for death

The price all you say

Die as you be there when I’m the sun

Assuring me all eternity

I can’t believe the death of day

The dark of wretched pain

Where I see the one thousand deaths

Never free in vain

I’m the sun, I’m insane

Yes, she’ll never love

Never me, so let it be

Obey your eyes

Death! Deliverance rides!

Hey, hey! "