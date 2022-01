T.Love śpiewa o "Ponurej żniwiarce". Posłuchaj nowego singla [WIDEO]

T.Love podzielił się nowym singlem "Ponura żniwiarka". Jak sam mówi o sobie Muniek Staszczyk - jest „płytowcem” i muzyki słucha wyłącznie z CD. Dlatego najnowszy utwór został wytłoczony na… stronie B limitowanego fizycznego singla promocyjnego. Jak brzmi ten kawałek?

Muniek Staszczyk tak wypowiedział się na temat nowej piosenki T.Love:

A o samym utworze dodaje: - Ten numer, kiedy tylko przesłuchałem CD-ka z Janka kompozycjami, od razu mi się spodobał, bo przywodził mi na myśl skojarzenia ze wszystkim co lubię – przypominał mi klimatem i brzmieniem kawałki Gary’ego Glittera, T.Rex i legendarny „Personal Jesus” Depeche Mode. To jest T.Love w pigułce! W czystej postaci. 100% cukru w cukrze”.

Janek Benedek podsumowuje "Ponurą żniwiarkę":

Rzeczywiście, to jest to, co lubimy z Muńkiem najbardziej, czyli stary blues. Ale w tym przypadku podany na zimno, w taki depeche’owski sposób – tak się ludziom kojarzy i coś w tym jest. A żeby przyprawić ten numer czymś specjalnym, zaprosiliśmy Andrzeja Smolika, który jest genialnym multi-instrumentalistą i zagrał tu kapitalne solo na harmonijce ustnej.