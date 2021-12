2021 nie należał do najlżejszych, ale trudne chwile umilały nam dobre dźwięki od naszych ulubionych kapel. W tym roku ukazało się sporo ciekawych wydawnictw, które ucieszyło wielu fanów. Który metalowy krążek był jednak najlepszy? Tego typu rankingi wywołują zawsze sporo emocji i przekonajmy się, który album według redakcji Rolling Stone zasługuje na 1. miejsce.

TOP 10 najlepszych metalowych albumów 2021 według magazynu Rolling Stone

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ukazały się nowe albumy m.in. Iron Maiden, Mastodon czy Gojiry, która to w zestawieniu najlepszych metalowych płyt magazynu Revolver zajęła 1. miejsce. Redakcja Rolling Stone zdecydowała jednak album "Fortitude" umieścić na 3. pozycji swojego rankingu.

Sprawdźcie zatem, jak prezentuje się ranking najlepszych metalowych albumów według Rolling Stone.

10. Panopticon – „…And Again Into The Light”

9. King Woman – „Celestial Blues”

8. Skepticism – „Companion”

7. Portal – „Avow”

6. Tribulation – „Where The Gloom Becomes Sound”

5. Converge – „Bloodmoon: I”

4. Carcass – „Torn Arteries”

3. Gojira – „Fortitude”

2. Mastodon – „Hushed And Grim”

1. Iron Maiden – „Senjutsu”

