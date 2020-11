TOP5 listy OLiS bez rapowych płyt. Szczyt zestawienia opanował... metal

Jak co tydzień ZPAV opublikował kolejną Oficjalną Listę Sprzedaży detalicznej płyt w Polsce. Od jakiegoś czasu najwyższe pozycje zestawienia są okupowane przez polskich raperów, jednak tym razem było inaczej. W TOP5 nie znalazł się ani jeden artysta hip-hopowy.

Metal na szczycie listy OLiS. O jakie płyty chodzi?

OLiS jest publikowana regularnie od przeszło 20 lat. Dzięki rankingowi płyt wiemy, które albumy cieszą się największą popularnością wśród słuchaczy. Nie jest tajemnicą, że w Polsce w starciu muzyków zwykle wygrywają raperzy. Wystarczy przypomnieć sobie rekordowy wzrost odsłuchań jednego z ostatnich singli Taco Hemingwaya czy sukces płyty Quebo. Jednak w tym tygodniu nie obyło się bez zaskoczeń.

Wśród TOP5 na najnowszej liście OLiS nie znalazł się żaden raper. Co więcej, 3 z 5 pierwszych miejsc należy do metalowców. Pierwsze miejsce na liście zajęła Metallica ze swoim albumem "S&M". Zespół znalazł się również na miejcu 3., 4., 7. oraz 22. Kolejno zajęły je płyty "Master of Puppets", "Ride the Lightning", "...and Justice for All" oraz "S&M2".

Miejsce drugie należy do Ariany Grande, a TOP5 zamknął Michał Bajor. Rapowy album znalazł się dopiero na miejscu 6. i był nim Beteo z krążkiem "Hoodie". Na liście pojawił się także Krzysztof Zalewski (miejsce 11.) oraz Maciej Maleńczuk (miejsce 12.). Najnowsze wydawnictwo Bruce'a Springsteena zajęło dopiero 18. pozycję.

Najlepiej sprzedające się płyty w Polsce według OLiS: