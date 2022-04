TVP wyemituje wyjątkowy koncert Jeana-Michela Jarre'a. Kiedy obejrzymy widowisko?

Jean-Michel Jarre podczas sylwestrowego występu zagrał na żywo ze studia położonego w pobliżu Notre Dame w Paryżu, podczas gdy jego awatar grał w wirtualnej katedrze Notre Dame. Muzyk wówczas wykonał utwory pochodzące z nominowanego do nagrody Grammy albumu "Electronica" oraz klasyki z płyt "Oxygène" oraz "Equinoxe". Teraz będziemy mogli jeszcze raz zobaczyć ten wyjątkowy koncert w TVP. Kiedy odbędzie się emisja?

W najbliższy poniedziałek, 18 kwietnia o godzinie 20:15 w TVP2 zostanie wyemitowany spektakularny koncert Jeana-Michel Jarre’a z wirtualnej katedry Notre Dame.

Według wielu krytyków, znany ze swoich epickich i zaawansowanych technologicznie koncertów w kultowych miejscach, Jean-Michel Jarre powinien kontynuować ten trend pomimo czasów pandemii. Artysta zaprojektował specjalną scenę VR, a całe przedsięwzięcie było dostępne w telewizji, radiu, internecie oraz przy użyciu specjalnych okularów i słuchawek VR.

Jean-Michel Jarre tak wypowiedział się na temat wyjątkowego koncertu:

Zabytek światowego dziedzictwa, dobrze znany każdemu, wydawał mi się idealnym punktem orientacyjnym do stworzenia sceny. Katedra Notre-Dame w Paryżu to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc przez turystów na całym świecie. Wydawało mi się, że jest to idealne miejsce na sylwestrowe zaproszenie do podróżowania w innym świecie i świętowania… nawet, jeśli było to tylko i wyłącznie wirtualne przeżycie. Nie tylko zaprojektowałem koncert w wirtualnej rzeczywistości 3D, ale skonstruowałem cały projekt, aby udostępnić go za pośrednictwem wszystkich możliwych dostępnych mediów, a doświadczenie VR zostało rozszerzone do tradycyjnej transmisji na żywo na platformach społecznościowych, globalnych sieciach telewizyjnych oraz stacjach radiowych. Ktokolwiek chciał, mógł do nas dołączyć.