Taco dla The New York Times: "Zamieszałem się w politykę. To nie było miłe"

Taco udzielił pierwszego od 2015 roku wywiadu. Kto przekonał go do rozmowy z The New York Times? Jak sam stwierdził jego rodzice, którzy "nie wybaczyliby mu, gdyby odmówił rozmowy z New York Timesem". W trakcie rozmowy, raper wypowiedział się na temat obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, ale także wyjaśnił, co stało za jego decyzją o nagraniu płyt "Jarmark" i "Europa".

Taco Hemingway udzielił wywiadu The New York Times

Taco wyjaśnił, że w styczniu 2020 roku poczuł, że jest niemalże zamknięty w błędnym kole pod względem artystycznym. Stąd pojawiła się decyzja o nagraniu albumu opowiadającego o współczesnym życiu w Polsce:

" Albo pisałem krążki o imprezowaniu, albo o tym, że mam już dosyć imprezowania i chciałem powrotu do starego życia. Pomyślałem: "Chyba muszę coś zmienić". "

Singiel "Polskie tango", który zapowiadał obydwa wydawnictwa, spotkał się z mieszanym przyjęciem jeśli chodzi o przekaz wynikający z tekstu. Artysta wyjaśnił, że nie mógł zignorować tej reakcji, nawet gdyby próbował - była zwyczajnie za duża. Taco zdradził też, że dostawał pogróżki w mediach społecznościowych.

Jak sam twierdzi, utwór był natomiast próbą wyrzucenia z siebie emocji, które nim targały:

" Chciałem przez chwilę po prostu z siebie wyrzucić kilka rzeczy. I chciałem też, by zrobili to moi przyjaciele. "

Sama rozmowa odbyła się zaledwie dzień po ogłoszeniu decyzji Trybunału Konstytucyjnego ws. legalnej aborcji. Autor tekstu zaznaczył, że pytanie o to wyraźnie zdenerwowało Taco, który jasno stwierdził, że "to straszne" i według niego to "kolejny krok w złą stronę". Zaznaczył też, że jego zdaniem wyrażanie sprzeciwu nie jest postawą antypatriotyczna:

" Nie sądzę, żeby zgłaszanie obaw było niepatriotyczne. Pokazywanie błędów i złych decyzji rządzącej partii oraz nadzieja na lepszą przyszłość są patriotyczne. To właśnie zgadzanie się na wszystko i pozwolenie na bycie bitym jest niepatriotyczne. "

Raper zaznaczył też, że wie, iż istnieje możliwość, że przez ten wywiad zostanie uznany przez polskie media za "Antypolaka i donosiciela". Cały wywiad/sylwetkę na temat Taco Hemingwaya przeczytacie na stronie The New York Times. Jego dyskografię zamykają wydane w 2020 roku albumy "Jarmark" i "Europa".