Tęsknicie za koncertami? Minie sporo czasu, zanim wybierzemy się na występ ulubionego artysty. Z powodu pandemii koronawirusa w wielu krajach zakazano imprez masowych do odwołania i na razie nic nie wskazuje, by występy miały wrócić na dobre. W USA jednak wymyślono, jak zorganizować koncert zgodny z zasadą "social-distancing". Chociaż organizatorzy mieli spore problemy, by wydarzenie doszło do skutku, w końcu jednak władze zgodziły się na zorganizowanie imprezy.

Tak wyglądał pierwszy koncert zgodny z zasadą "social-distancing" [WIDEO]

18 maja 2020 w Arkansas wystąpił frontman Bishop Gunn, Travis McCready i był to pierwszy koncert w USA od czasów rozpoczęcia się epidemii w kraju. Sala mieści 1100 osób, ale na występie pojawiło się 229 fanów, którzy siedzieli co 2 metry. U każdego z nich mierzono temperaturę przed wejściem do obiektu, jak również obowiązywał nakaz noszenia masek. Zobaczcie, jak wypadł koncert zgodny z zasadą "social-distancing".

Czy tak w przyszłości będą wyglądać koncerty? Czas pokaże, jak rozwinie się sytuacja i kiedy będziemy mogli normalnie pobawić się na występie ulubionego artysty. Na pewno możemy zapomnieć o pogowaniu i moshpicie...

