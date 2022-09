Tak wyglądał pogrzeb Piotra Szkudelskiego. Perfect zagrał "Nie płacz Ewka" dla zmarłego perkusisty

Rodzina, przyjaciele i fani pożegnali w środę 31 września muzyka Perfectu Piotra Szkudelskiego, który spoczął na warszawskim Cmentarzu Wilanowskim. Jak podaje PAP, na uroczystościach pogrzebowych kościół św. Anny w Wilanowie był wypełniony po brzegi. Część przybyłych stała przed świątynią. Już na dwie godziny przed rozpoczęciem mszy świętej chętni mogli pożegnać się z Piotrem Szkudelskim w kaplicy na Cmentarzu Wilanowskim.

Msza rozpoczęła się punktualnie o godz. 12. Po mszy do zgromadzonych kilka słów o zmarłym powiedziały najbliższe, żyjące osoby. O tym jak, to jest mieć ojca, który jest popularnym muzykiem mówiła córka:

Dom od zawsze był przepełniony muzyką. Jeszcze jak chodziliśmy do szkoły, w domu odbywały się próby Perfectu i Emigrantów. Było to dla nas życie codzienne. Bywało, że tata zabierał nas na koncerty. Jechaliśmy razem z nim na motocyklu. Mieliśmy szansę obserwować tłumy, które śpiewały piosenki Perfectu. To było nasze normalne życie. Jasne, że jego praca miała swoje blaski i cienie. Taty często nie było w domu. Kiedy jechał na dłuższą trasę bardzo za nim tęskniliśmy. Dlatego potrzebuję powiedzieć to głośno, teraz, kiedy go nie ma z nami: Tato jesteśmy z ciebie bardzo dumni, z tego, co osiągnąłeś swoją pracą i talentem.