Każdy chyba fan lubi oglądać nagrania swojego idola z czasów, gdy był piękny i młody, niekoniecznie wiedział, który styl muzyczny mu odpowiada, jak śpiewać czy grać i jak poruszać się na scenie. Takie archiwalne wideo są naprawdę przeurocze i przy okazji można nieźle się ubawić. Jak wyglądały początki Maynarda Jamesa Keenana? Już wtedy miał dziwną fryzurę i na scenie czuł się jak ryba w wodzie.

Tak zaczynał Maynard James Keenan. Zobacz archiwalne nagranie występu z 1987 roku

Przed Toolem, Maynad James Keenan udzielał się w rockowej kapeli Children of the Anachronistic Dynasty. W kwietniu 1987 roku undergroundowa kapela wystąpiła w telewizyjnym programie. Czy Wy też słyszycie w kawałku "Burn About Out" zarys piosenki Toola "Sober"?

Tymczasem Maynard skupił się na swoim projekcie Puscifer, który wyda nowy album "Existential Reckoning". Krążek trafi na platformy streamingowe już 30 października 2020, zaś 11 grudnia 2020 materiał pojawi się na CD oraz LP.