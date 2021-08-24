Tanie płyty CD kolejny raz w Biedronce. Kupimy albumy Slayera, Guns N Roses, The Cure
Za niecałe 20 złotych możecie kupić płyty Limp Bizkit, Dire Straits czy Slayera. Jakie jeszcze płyty znajdziecie w Biedronce?
W sieci sklepów Biedronka pojawiła się nowa pula tytułów na płytach CD w cenie 19,99 zł. Do sprzedaży trafiły wydawnictwa takich wykonawców jak Imagine Dragons, IRA, Greta Van Fleet, Sting czy Slayer. Oferta dostępna jest w wybranych sklepach w dniach od 23 sierpnia do 4 września 2021 lub do wyczerpania zapasów.
Tanie płyty CD w Biedronce. Kupimy albumy Slayera, Guns N Roses, The Cure
Fani muzyki rockowej i metalowej znajdą coś dla siebie. Na sklepowych półkach zobaczycie krążki m.in. The Cranberries, Megadeth, Dire Straits czy Limp Bizkit. Pamiętajcie, że oferta może różnić się między sklepami. Pełna lista tytułów prezentuje się następująco:
- 2PAC - BEST OF 2PAC - PT. 2: LIFE
- ABBA - 18 HITS
- BLACKPINK - THE ALBUM
- BON JOVI - THE CIRCLE (PL)
- BTS - LIGHTS / BOY WITH LUV (STANDARD)
- CHRIS DE BURGH - LOVE SONGS ALBUM
- CAMEL - RAIN DANCES (REMASTERED)
- JOHN COLTRANE - DUKE ELLINGTON & JOHN COLTRANE
- CRANBERRIES - GOLD (REMASTERED)
- CURE - WISH
- MILES DAVIS - THE COMPLETE BIRTH OF THE COOL
- DEF LEPPARD - ADRENALIZE
- DEEP PURPLE - THE BEST OF DP IN THE 80'S
- LANA DEL REY - VIOLET BENT BACKWARDS OVER THE GRASS
- DIRE STRAITS - COMMUNIQUE
- DIRE STRAITS - ON THE NIGHT
- EMINEM - THE EMINEM SHOW
- EMINEM - THE SLIM SHADY
- ENIGMA - LOVE SENSUALITY DEVOTION
- EVANESCENCE - THE OPEN DOOR
- ARIANA GRANDE - SWEETENER
- GRETA VAN FLEET - FROM THE FIRES
- GUNS N' ROSES - APPETITE FOR DESTRUCTION (REMASTERED)
- IMAGINE DRAGONS - SMOKE + MIRRORS
- LENNY KRAVITZ - GREATEST HITS
- KELLY FAMILY - WE GOT LOVE (PL)
- ANNIE LENNOX - NOSTALGIA (PL)
- LIMP BIZKIT - SIGNIFICANT OTHER
- MARILYN MANSON - ANTICHRIST SUPERSTAR
- MEGADETH - COUNTDOWN TO EXTINCTION
- MEGADETH - RUST IN PEACE
- MEOLA, MCLAUGHLIN, LUCIA - GUITAR TRIO '96
- ENNIO MORRICONE - FILM MUSIC 1966-1987
- NIGHTWISH - HIGHEST HOPES-THE BEST OF NIGHTWISH
- NIRVANA - INCESTICIDE
- OFFSPRING - GREATEST HITS
- POLICE - OUTLANDOS D'AMOUR (REMASTERED)
- SANDRA - ESSENTIAL
- SCORPIONS - WIND OF CHANGE: THE COLLECTION
- NINA SIMONE - FEELING
- FRANK SINATRA - ULTIMATE SINATRA
- SLAYER - CHRIST ILLUSION
- SLAYER - WORLD PAINTED BLOOD
- SOUNDGARDEN - SUPERUNKNOWN (REMASTER)
- SOUNDTRACK - GODFATHER
- SOUNDTRACK - LOST HIGHWAY
- SOUNDTRACK - STRAŻNICY GALAKTYKI (GUARDIANS OF THE GALAXY) VOL.2 (PL)
- STING - ...ALL THIS TIME
- STING - FIELDS OF GOLD
- STING - MERCURY FALLING
- TAYLOR SWIFT - FEARLESS (PL)
- UB40 - THE BEST OF UB40 VOL 1
- VAN HALEN - A DIFFERENT KIND OF TRUTH
- VANGELIS - ODYSSEY-THE DEFINITIVE COLLECTION
- VOLBEAT -REWIND, REPLAY, REBOUND
- MAŁACH/RUFUS -METRYKA
- IRA - JUTRO
- VARIOUS - BRAVO HITS LATO 2021
- VARIOUS - VOX FM W RYTMIE HITÓW VOL.4
- VARIOUS - THE BEST OF WEDDING PARTY VOL.2
- VARIOUS - DISCO KIDS
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