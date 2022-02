Macie braki w swojej kolekcji płyt? Jeżeli tak, to możecie zerknąć na ofertę Biedronki. W sieci sklepów pojawiła się nowa pula tytułów na płytach CD w cenie już od 19,99 zł. Jakie albumy tym razem będziemy mogli sobie kupić? Jak zwykle, nie zabraknie tytułów, które ucieszą fanów rocka.

Tanie płyty CD ponownie w Biedronce. Kupimy albumy Guns N' Roses, Marilyna Mansona i Megadeth

Do sprzedaży trafiły wydawnictwa takich wykonawców jak m.in. Aerosmith, Bon Jovi, The Cure, Guns N’ Roses, Megadeth, The Rolling Stones. Nie zabrakło też płyt Blondie, Iggy'ego Popa, Dire Straits czy Stinga.

Oferta dostępna jest w wybranych sklepach sieci Biedronka do 19 lutego 2022 lub do wyczerpania zapasów. Warto pamiętać, że oferta może się różnić w zależności od sklepu.

Tanie płyty CD w Biedronce: Pełna lista