Tanie płyty CD ponownie w Biedronce. Kupimy albumy Nirvany, Slayera i Megadeth

W sieci sklepów Biedronka kolejny razem możemy zakupić płyty CD od 14,99 zł. Jeżeli zatem zamierzacie powiększyć swoją kolekcję albumów, to możecie zerknąć na listę płyt, które są dostępne od 12 września. Jak zawsze nie zabraknie czegoś dla fanów rockowych i metalowych brzmień. Tym razem kupimy płyty Bryana Adamsa, Imagine Dragons, Nirvany czy The Cure.

Tanie płyty CD w Biedronce. Kupimy albumy Nirvany, Slayera i Megadeth

Do sprzedaży trafiły wydawnictwa takich wykonawców jak Aerosmith, The Cure, Dire Straits, Mark Knopfler, Megadeth, Nirvana czy Slayer. Oferta obowiązuje w wybranych sklepach sieci Biedronka w dniach od 12 września do 24 września 2022 r. Warto pamiętać, że produkty dostępne do wyczerpania zapasów i oferta może różnić się w zależności od sklepu.

Tanie płyty CD w Biedronce. Pełna lista tytułów