Tanie płyty CD ponownie w Biedronce. Kupimy albumy Nirvany, Slayera i Megadeth
Kolejny raz w Biedronce oprócz produktów spożywczych możemy kupić również płyty CD. Jakie tytuły znajdziemy w sieci sklepów?
W sieci sklepów Biedronka kolejny razem możemy zakupić płyty CD od 14,99 zł. Jeżeli zatem zamierzacie powiększyć swoją kolekcję albumów, to możecie zerknąć na listę płyt, które są dostępne od 12 września. Jak zawsze nie zabraknie czegoś dla fanów rockowych i metalowych brzmień. Tym razem kupimy płyty Bryana Adamsa, Imagine Dragons, Nirvany czy The Cure.
Tanie płyty CD w Biedronce. Kupimy albumy Nirvany, Slayera i Megadeth
Do sprzedaży trafiły wydawnictwa takich wykonawców jak Aerosmith, The Cure, Dire Straits, Mark Knopfler, Megadeth, Nirvana czy Slayer. Oferta obowiązuje w wybranych sklepach sieci Biedronka w dniach od 12 września do 24 września 2022 r. Warto pamiętać, że produkty dostępne do wyczerpania zapasów i oferta może różnić się w zależności od sklepu.
Tanie płyty CD w Biedronce. Pełna lista tytułów
- DE MONO - OSIECKY
- MARCIN SÓJKA - KILKA PRAWD
- TULIA - PÓŁMROK
- ROKSANA WĘGIEL - ROKSANA WĘGIEL - PLATINIUM EDITION
- 2PAC & THE OUTLAWZ - STILL I RISE
- 5 SECONDS OF SUMMER - YOUNGBLOOD
- ABBA - THE VISITORS
- ABBA - WATERLOO
- BRYAN ADAMS - MTV UNPLUGGED
- TORI AMOS - NATIVE INVADER (PL)
- TORI AMOS - OCEAN TO OCEAN
- ANTHRAX - AMONG THE LIVING
- ANTHRAX - SPREADING THE DISEASE
- LOUIS ARMSTRONG - THE ULTIMATE COLLECTION
- AVICII - TIM
- BEASTIE BOYS - LICENSED TO ILL
- JUSTIN BIEBER - PURPOSE
- BTS - LIGHTS / BOY WITH LUV (STANDARD)
- ERIC CLAPTON - TIME PIECES - THE BEST OF
- CLEO - superNOVA
- NAT KING COLE - THE VERY BEST OF NAT KING COLE
- JOHN COLTRANE - DUKE ELLINGTON & JOHN COLTRANE
- THE CURE - WISH
- DEEP PURPLE - MACHINE HEAD
- DEEP PURPLE - PERFECT STRANGERS (REMASTERED)
- DIRE STRAITS - LIVE AT THE BBC
- DR MISIO - STRACH XXI WIEKU
- EMINEM - ENCORE
- EVANESCENCE - ANYWHERE BUT HOME
- FISZ EMADE TWORZYWO - NUMER 1 - EDYCJA SPECJALNA
- FLORENCE & THE MACHINE - HIGH AS HOPE (PL)
- FLORENCE & THE MACHINE - LUNGS (PL)
- IMAGINE DRAGONS - NIGHT VISIONS (PL)
- DIANA KRALL - THE GIRL IN THE OTHER ROOM
- LADY PANK - MIŁOŚĆ I WŁADZA
- ANNIE LENNOX - NOSTALGIA (PL)
- LMFAO - SORRY FOR PARTY ROCKING (PL)
- MABEL - HIGH EXPECTATIONS (PL)
- MASSIVE ATTACK - HELIGOLAND (STANDARD WHITE BARCODE)
- MEGADETH - SUPER COLLIDER
- MEOLA, MCLAUGHLIN, LUCIA - GUITAR TRIO '96
- GARY MOORE - OUT IN THE FIELDS - THE VERY BEST OF
- NINE INCH NAILS - THE DOWNWARD SPIRAL
- NIRVANA - LIVE AT READING
- NIRVANA - SLIVER-THE BEST OF THE BOX
- NO DOUBT - SINGLES 1992-2002
- MIKE OLDFIELD - OMMADAWN
- OTSOCHODZI - MIŁOŚĆ
- PARIAS - PARIAS
- RAINBOW - LONG LIVE ROCK'N'ROLL (REMASTERED)
- HANIA RANI / DOBRAWA CZOCHER - INNER SYMPHONIES
- SEONG-JIN CHO - MOZART PIANO CONCERTO NO. 20 & SONATAS (PL)
- SLAYER - CHRIST ILLUSION
- SAM SMITH - IN THE LONELY HOUR
- SOUNDGARDEN - KING ANIMAL
- MAX RICHTER: MARY QUEEN OF SCOTS - MARIA KRÓLOWA SZKOTÓW (PL)
- LOST HIGHWAY
- TANGERINE DREAM - RICOCHET
- TEDE & SIR MICH - KARMAGEDON XL
- TUPAC - PAC'S LIFE
- VAN HALEN - A DIFFERENT KIND OF TRUTH
- VANGELIS - ROSETTA
- WANTED - MOST WANTED: THE GREATEST HITS
- ABBA - GOLD GREATEST HITS
- AEROSMITH - GOLD (REMASTERED)
- THE CURE - THREE IMAGINARY BOYS (REMASTERED)
- DIRE STRAITS - BROTHERS IN ARMS
- EMINEM - KAMIKAZE
- ARIANA GRANDE - SWEETENER
- HEMP GRU - DROGA
- IMAGINE DRAGONS - ORIGINS
- MARK KNOPFLER - RAGPICKERS DREAM
- MEGADETH - RUST IN PEACE
- MEGADETH - YOUTHANASIA
- NIRVANA - NEVERMIND (REMASTERED)
- OFFSPRING - LET THE BAND TIMES ROLL
- PEJA - NA LEGALU
- SLAYER - GOD HATES US ALL
- STRAŻNICY GALAKTYKI (GUARDIANS OF THE GALAXY)
- VANGELIS - ODYSSEY-THE DEFINITIVE COLLECTION
- INSPEKTOR OGÓREK - CZAS NA ZDROWIE
- BRYSKA - MOJA CIEMNOŚĆ
- U2 - BOY (REMASTERED)
- BRAVO HITS OLD SCHOOL
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