Tanie płyty Queen, Nirvany i Hey w Biedronce. Jakie albumy kupimy?
W Biedronce kolejny raz będziemy mogli oprócz podstawowych produktów spożywczych kupić również płyty CD. Na co tym razem warto się skusić?
W sieci sklepów Biedronka pojawiła się nowa pula tytułów na płytach CD w cenie od 16,99 do 49,99 złotych. Do sprzedaży trafiły wydawnictwa takich wykonawców jak Aerosmith, Greta Van Fleet, Lady Pank, Queen, Rolling Stones, Sting, Vangelis i wielu innych.
Tanie płyty CD ponownie w Biedronce. Kupimy albumy Queen, Nirvany i Hey
Płyty w Biedronce już chyba nikogo nie dziwią. Kolejny raz w sieci sklepów możemy znaleźć albumy, które zainteresują niejednego fana rocka. Od 24 stycznia w Biedronce będziecie mogli kupić krążki m.in. Nirvany, Guns N' Roses, The Offspring czy Slade.
Oferta dostępna jest w wybranych sklepach sieci Biedronka od 24.01 do 5.02.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta może się różnić w zależności od sklepu.
Płyty CD w Biedronce: Pełna lista
- 5 SECONDS OF SUMMER - CALM
- 50 CENT - GET RICH OR DIE TRYIN'
- ABBA - ALBUM
- ABBA - VOYAGE
- ACE OF BASE - GREATEST HITS
- AEROSMITH - GET A GRIP
- AIDA - ZGADNIJ CO TO ZA ZWIERZĘ?
- ANTHRAX - AMONG THE LIVING
- LOUIS ARMSTRONG - KINGS OF JAZZ THE BEST OF LOUIS ARMSTRONG
- TONY BENNETT & LADY GAGA - LOVE FOR SALE
- BIG CYC - BOMBOWE HITY CZYLI BEST OF 1988-2004
- ANDY BLACK - THE GHOST OF OHIO
- CHRIS DE BURGH - LOVE SONGS ALBUM
- CAMEL - RAIN DANCES (REMASTERED)
- CARLOS DO CARMO - FADO MAESTRO
- CREAM - WHEELS OF FIRE (REMASTERED)
- CURE - THE HEAD ON THE DOOR
- DEEP PURPLE - UNIVERSAL MASTERS COLLECTION
- DEF LEPPARD - HIGH AND DRY
- DIRE STRAITS - ALCHEMY - DIRE STRAITS LIVE - 1&2
- DIRE STRAITS - DIRE STRAITS
- PLACIDO DOMINGO - THE 50 GREATEST TRACKS
- BILLIE EILISH - HAPPIER THAN EVER
- EMINEM - THE MARSHALL MATHERS LP2
- EMINEM - THE MARSHALL MATHERS LP2 (PL)
- ELLA FITZGERALD - SWEET AND HOT (ORIGINALS)
- FLORENCE & THE MACHINE - BETWEEN TWO LUNGS (PL)
- FLORENCE & THE MACHINE - LUNGS (PL)
- FRANK ZAPPA - HOT RATS
- EDYTA GEPPERT - WIERZĘ PIOSENCE
- GRETA VAN FLEET - FROM THE FIRES
- GUNS N' ROSES - USE YOUR ILLUSION II
- HEMP GRU - DROGA
- HEY - ? (REEDYCJA)
- DOBRE BO POLSKIE ICH TROJE
- IL DIVO - TIMELESS (PL)
- MAREK JACKOWSKI - MAREK JACKOWSKI
- JAMIROQUAI - ROCK DUST LIGHT STAR (PL)
- JON & VANGELIS - PRIVATE COLLECTION
- KAFAR DIX37 - PANACEUM 3: CZARNO NA BIAŁYM
- KELLY FAMILY - 25 YEARS LATER (PL)
- KISS - ROCK AND ROLL OVER (REMASTERED)
- DIANA KRALL - THIS DREAM OF YOU (PL)
- LADY PANK - ZIMOWE GRAFFITI 2
- MALEO REGGAE ROCKERS - 20 LAT - BEZ WAS NIE MA NAS
- MALEO REGGAE ROCKERS - RZEKA DZIECIŃSTWA
- MEGADETH - RISK
- ENNIO MORRICONE - SEGRETO (PL)
- ANA MOURA - MOURA
- LESZEK MOŻDŻER - KACZMAREK BY MOŻDŻER
- NIRVANA - NEVERMIND (REMASTERED)
- NIRVANA - SILVER-THE BEST OF THE BOX
- OFFSPRING - LET THE BAND TIMES ROLL
- A PERFECT CIRCLE - THIRTEENTH STEP
- POPKILLER MŁODE WILKI VOL. 7
- QUEEN - QUEEN II
- RAINBOW - RAINBOW RISING (REMASTERED)
- ROLLING STONES - BETWEEN THE BUTTONS (REMASTERED) UK VERSION
- ROLLING STONES - IT'S ONLY ROCK 'N' ROLL (REMASTER 2009)
- SANDRA - ESSENTIAL
- SARSA - ZAKRYJ
- SILES - GŁĘBIA
- SLADE - FEEL THE NOIZE - GREATEST HITS
- SŁOŃ X DOPE - SICK6SIX
- SAM SMITH - THE THRILL OF IT ALL (PL)
- SOUNDTRACK LOST HIGHWAY
- SOUNDTRACK MOULIN ROUGE
- SOUNDTRACK DISNEY KRAINA LODU 2 (PL)
- MARCIN SÓJKA - KILKA PRAWD
- STING - SYMPHONICITIES (PL)
- STING - THE BRIDGE
- TAYLOR SWIFT - FEARLESS (PL)
- THE BETA MACHINE - INTRUDER
- URSZULA - BIAŁA DROGA
- URSZULA - superNOVA
- VANGELIS - CHARIOTS OF FIRE
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