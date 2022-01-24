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Tanie płyty Queen, Nirvany i Hey w Biedronce. Jakie albumy kupimy?

Aleksandra Degórska
24.01.2022 18:03
Płyty Fot. shutterstock.com; zdjęcie poglądowe

W Biedronce kolejny raz będziemy mogli oprócz podstawowych produktów spożywczych kupić również płyty CD. Na co tym razem warto się skusić?

W sieci sklepów Biedronka pojawiła się nowa pula tytułów na płytach CD w cenie od 16,99 do 49,99 złotych. Do sprzedaży trafiły wydawnictwa takich wykonawców jak Aerosmith, Greta Van Fleet, Lady Pank, Queen, Rolling Stones, Sting, Vangelis i wielu innych.

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Tanie płyty CD ponownie w Biedronce. Kupimy albumy Queen, Nirvany i Hey

Płyty w Biedronce już chyba nikogo nie dziwią. Kolejny raz w sieci sklepów możemy znaleźć albumy, które zainteresują niejednego fana rocka. Od 24 stycznia w Biedronce będziecie mogli kupić krążki m.in. Nirvany, Guns N' Roses, The Offspring czy Slade.

Oferta dostępna jest w wybranych sklepach sieci Biedronka od 24.01 do 5.02.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta może się różnić w zależności od sklepu.

Płyty CD w Biedronce: Pełna lista

  • 5 SECONDS OF SUMMER - CALM
  • 50 CENT - GET RICH OR DIE TRYIN'
  • ABBA - ALBUM
  • ABBA - VOYAGE
  • ACE OF BASE - GREATEST HITS
  • AEROSMITH - GET A GRIP
  • AIDA - ZGADNIJ CO TO ZA ZWIERZĘ?
  • ANTHRAX - AMONG THE LIVING
  • LOUIS ARMSTRONG - KINGS OF JAZZ THE BEST OF LOUIS ARMSTRONG
  • TONY BENNETT & LADY GAGA - LOVE FOR SALE
  • BIG CYC - BOMBOWE HITY CZYLI BEST OF 1988-2004
  • ANDY BLACK - THE GHOST OF OHIO
  • CHRIS DE BURGH - LOVE SONGS ALBUM
  • CAMEL - RAIN DANCES (REMASTERED)
  • CARLOS DO CARMO - FADO MAESTRO
  • CREAM - WHEELS OF FIRE (REMASTERED)
  • CURE - THE HEAD ON THE DOOR
  • DEEP PURPLE - UNIVERSAL MASTERS COLLECTION
  • DEF LEPPARD - HIGH AND DRY
  • DIRE STRAITS - ALCHEMY - DIRE STRAITS LIVE - 1&2
  • DIRE STRAITS - DIRE STRAITS
  • PLACIDO DOMINGO - THE 50 GREATEST TRACKS
  • BILLIE EILISH - HAPPIER THAN EVER
  • EMINEM - THE MARSHALL MATHERS LP2
  • EMINEM - THE MARSHALL MATHERS LP2 (PL)
  • ELLA FITZGERALD - SWEET AND HOT (ORIGINALS)
  • FLORENCE & THE MACHINE - BETWEEN TWO LUNGS (PL)
  • FLORENCE & THE MACHINE - LUNGS (PL)
  • FRANK ZAPPA - HOT RATS
  • EDYTA GEPPERT - WIERZĘ PIOSENCE
  • GRETA VAN FLEET - FROM THE FIRES
  • GUNS N' ROSES - USE YOUR ILLUSION II
  • HEMP GRU - DROGA
  • HEY - ? (REEDYCJA)
  • DOBRE BO POLSKIE ICH TROJE
  • IL DIVO - TIMELESS (PL)
  • MAREK JACKOWSKI - MAREK JACKOWSKI
  • JAMIROQUAI - ROCK DUST LIGHT STAR (PL)
  • JON & VANGELIS - PRIVATE COLLECTION
  • KAFAR DIX37 - PANACEUM 3: CZARNO NA BIAŁYM
  • KELLY FAMILY - 25 YEARS LATER (PL)
  • KISS - ROCK AND ROLL OVER (REMASTERED)
  • DIANA KRALL - THIS DREAM OF YOU (PL)
  • LADY PANK - ZIMOWE GRAFFITI 2
  • MALEO REGGAE ROCKERS - 20 LAT - BEZ WAS NIE MA NAS
  • MALEO REGGAE ROCKERS - RZEKA DZIECIŃSTWA
  • MEGADETH - RISK
  • ENNIO MORRICONE - SEGRETO (PL)
  • ANA MOURA - MOURA
  • LESZEK MOŻDŻER - KACZMAREK BY MOŻDŻER
  • NIRVANA - NEVERMIND (REMASTERED)
  • NIRVANA - SILVER-THE BEST OF THE BOX
  • OFFSPRING - LET THE BAND TIMES ROLL
  • A PERFECT CIRCLE - THIRTEENTH STEP
  • POPKILLER MŁODE WILKI VOL. 7
  • QUEEN - QUEEN II
  • RAINBOW - RAINBOW RISING (REMASTERED)
  • ROLLING STONES - BETWEEN THE BUTTONS (REMASTERED) UK VERSION
  • ROLLING STONES - IT'S ONLY ROCK 'N' ROLL (REMASTER 2009)
  • SANDRA - ESSENTIAL
  • SARSA - ZAKRYJ
  • SILES - GŁĘBIA
  • SLADE - FEEL THE NOIZE - GREATEST HITS
  • SŁOŃ X DOPE - SICK6SIX
  • SAM SMITH - THE THRILL OF IT ALL (PL)
  • SOUNDTRACK LOST HIGHWAY
  • SOUNDTRACK MOULIN ROUGE
  • SOUNDTRACK DISNEY KRAINA LODU 2 (PL)
  • MARCIN SÓJKA - KILKA PRAWD
  • STING - SYMPHONICITIES (PL)
  • STING - THE BRIDGE
  • TAYLOR SWIFT - FEARLESS (PL)
  • THE BETA MACHINE - INTRUDER
  • URSZULA - BIAŁA DROGA
  • URSZULA - superNOVA
  • VANGELIS - CHARIOTS OF FIRE
Aleksandra Degórska
Aleksandra Degórska Redaktor antyradia
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