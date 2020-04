Niestety z powodu pandemii koronawirusa stacjonarne sklepy muzyczne zostały zamknięte. Z tego powodu Universal Music Polska zdecydował się umożliwić słuchaczom zakup długo wyczekiwanych premier oraz legendarnych tytułów w sieci sklepów Biedronka. Oferta jest dostępna od 23 kwietnia 2020 przez 2 tygodnie.

Tanie płyty i winyle w Biedronce. Możecie kupić krążki Nirvany, Grety Van Fleet i Guns N' Roses

W ofercie sklepów Biedronka pojawiła się nowa oferta wydawnictw na winylach. Płyty są dostępne w cenach 39,99, 49,99 oraz 69,90 zł, a do sprzedaży trafiły tytuły takich wykonawców jak Nirvana, Greta Van Fleet, Massive Attack, The Cranberries, Eric Clapton, Bryan Adams, Dire Straits, Florence + the Machine, Guns N’ Roses i wielu innych. Wydawnictwa są dostępne tylko w wybranych sklepach.

Tanie winyle w Biedronce – lista dostępnych tytułów:

Hey – Heledore – 39,99 zł

Sonic Youth – NYC Ghosts & Flowers – 39,99 zł

Bon Jovi – Lost Highway – 39,99 zł

Tears For Fears – Songs From The Big Chair – 39,99 zł

The Oscar Peterson Trio – Night Train – 39,99 zł

Frank Sinatra – Songs For Swingin’ Lovers – 39,99 zł

Massive Attack – No Protection – 39,99 zł

Gary Moore – After Hours – 39,99 zł

The Offspring – The Offspring – 39,99 zł

Who – Who’s Next – 39,99 zł

The Cure – The Head on the Door – 39,99 zł

Frank Zappa – Chunga’s Revenge – 39,99 zł

INXS – Kick (Remaster) – 39,99 zł

Jessie Ware – Devotion – 39,99 zł

Frank Sinatra – Come Fly With Me – 39,99 zł

Red Hot Chili Peppers – Mother’s Milk – 39,99 zł

Nina Simone – Pastel Blues – 39,99 zł

The Police – Outlandos D’Amour – 39,99 zł

Frank Zappa – Hot Rats – 39,99 zł

Frank Sinatra – Strangers in the Night – 39,99 zł

Iggy Pop – Post Pop Depression – 39,99 zł

Stevie Wonder – Hotter Than July – 39,99 zł

Tangerine Dream – Ricochet – 39,99 zł

Barry White – Can’t Get Enough – 39,99 zł

Orchestral Manoeuvres in the Dark – Organisation – 39,99 zł

Scorpions – Lonesome Crow – 39,99 zł

50 Cent – Best Of – 39,99 zł

Eric Clapton – Slowhand 35th Anniversary – 49,99 zł

The Cranberries – Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? – 49,99 zł

Dire Straits – Dire Straits – 49,99 zł

Dire Straits – Communique – 49,99 zł

Florence + the Machine – Lungs – 49,99 zł

Greta Van Fleet – Anthem of the Peaceful Army – 49,99 zł

Nirvana – MTV Unplugged in New York – 49,99 zł

Nirvana – In Utero – 49,99 zł

Nirvana – Nirvana – 49,99 zł

Rainbow – Rising – 49,99 zł

Amy Winehouse – Frank – 49,99 zł

Tom Petty – Full Moon Fever – 49,99 zł

Tricky – Maxinquaye – 49,99 zł

Eric Clapton – 49,99 zł

The Cure – Seventeen Seconds – 49,99 zł

Mark Knopfler – Privateering – 49,99 zł

Bryan Adams – Ultimate – 69,90 zł

Dire Straits – Brothers in Arms – 69,90 zł

Florence + the Machine – Ceremonials – 69,90 zł

Florence + the Machine – How Big, How Blue, How Beautiful – 69,90 zł

Genesis – A Trick of the Tail (2018 Reissue) – 69,90 zł

Guns N’ Roses – Use Your Illusion I – 69,90 zł

Lenny Kravitz – Greatest Hits – 69,90 zł

Soundtrack – Gladiator – 69,90 zł

Soundtrack – Mamma Mia! – 69,90 zł

Soundtrack – Quentin Tarantino’s Django Unchained – 69,90 zł

Years & Years – Communion – 69,90 zł

Wolfmother – Wolfmother – 69,90 zł

Tears For Fears – Rule The World: The Greatest Hits – 69,90 zł

Na tym jednak nie koniec. Do sieci sklepów Biedronka po raz pierwszy trafią nowości płytowe – w tym wydawnictwa Def Jam Recordings Poland. W cenach 29,99 i 39,99 złotych będzie można kupić premierowe wydawnictwa od takich wykonawców jak schafter, Selena Gomez, Ero, Justin Bieber, Bonson, The Weeknd, Rosalie. i wielu innych.

Tanie płyty w Biedronce - lista tytułów: