Płyta jako prezent na Walentynki? Czemu nie! Od 8 do 20 lutego (lub do wyczerpania zapasów) w sieci sklepów Biedronka dostępna będzie nowa oferta płyt CD w cenie 19,99 zł. Jeżeli zatem nie wiecie, co podarować swojej drugiej połówce, sprawdźcie, jakie albumy możecie zdobyć idąc po pieczywo do sklepu.

Tanie płyty w Biedronce na Walentynki. W ofercie m.in. Black Sabbath, Slayer i Nirvana

Jakie płyty kupimy w Biedonce? W ofercie znajdziemy krążki m.in. Black Sabbath, Dire Straits, Guns N’ Roses, Slayera, Nirvany, Marilyna Mansona, The Rolling Stones czy U2. Nie zabrakło też soundtracków m.in. z filmu "Pulp Fiction", czy płyt raperów, min. Eminema czy Kedricka Lamara. Natomiast Nat King Cole i Frank Sinatra zainteresuje fanów jazzu.

Sprawdźcie dokładną listę płyt, które kupicie za 19,99 zł w Biedronce: