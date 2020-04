Co można robić w domu podczas pandemii koronawirusa? W końcu można na spokojnie nadrobić muzyczne zaległości. Jeżeli chcecie powiększyć swoją domową kolekcję płyt i i nie zbankrutować, to na pewno zainteresuje Was najnowsza oferta sklepów Biedronka. Idąc na zakupy 6 kwietnia 2020 oprócz produktów spożywczych możecie sprawić sobie polskie płyty za 14,99 złotych. Oferta obowiązuje do 18 kwietnia. Jakie tytuły znajdziecie w sklepach?

Tanie, polskie płyty w Biedronce. W ofercie Hey, Perfect, Proletaryat

Fani rockowego grania będą mogli zakupić m.in. płyty grup Hey, Perfect, Big Cyc, Lady Pank, Proletaryat, jak również krążki Arkadiusza Jakubika, Kasi Nosowskiej czy Urszuli. Wielbiciele popowych brzmień na pewno zainteresują się płytami Natalii Nykiel, Natalii Kukulskiej czy Kombii. Sprawdźcie pełną listę wydawnictw.

Chłopcy z Placu Broni - "Gwiazdy spadają z nieba"

Closterkeller - "Dobre bo polskie. Closterkeller"

HEY - "Heledore"

HEY - "Re-Murped!"

HEY - "Ho!" [Reedycja]

HEY - "MTV Unplugged"

Big Cyc - "Wiecznie żywy"

4Dreamers - ''nb.''

Akcent - "Diamentowa kolekcja Disco Polo" [Reedycja]

Blue Cafe - "Freshair"

Blue Cafe - "Double Soul"

J. Borysewicz, R. Brzozowski - "Borysewicz. Brzozowski"

A. Cierniewski - "Za tobą iść"

Cleo - "Bastet"

DAAB - "To co najlepsze z dziesięciu lat (1983 - 1993)"

M. Dusk, Margaret - "Just The Two of Us"

Elektryczne gitary - "Słodka maska"

Lady Pank - "Symfonicznie. Wydanie 2"

K. Nosowska - "Puk Puk"

Ewa Farna - "Inna"

Ewa Farna - "EWAkuacja"

Perfect - "Live 2001"

Perfect - "Geny"

Power of Trinity - "Ultramagnetic"

Proletaryat - "The Best of"

Ania Rusowicz - "Genesis"

Ania Rusowicz - "Mój Big-Bit"

Ich Troje - "The Best of Ich Troje"

A. Jakubik - "Szatan na kabatach"

M. Jakubowicz - "Zwykły włóczęga"

Kim Nowak - "Kim Nowak"

Kobong - "Chmury nie było"

Kombii - "40-lecie"

K. Kowalska - "Samotna w wielkim mieście"

K. Kowalska - "Gemini"

Kukiz i Perverados - "Wyspa zielona"

Natalia Kukulska - "Puls"

Laboratorium - "NOW"

Lanberry - "miXtura"

K. Lins - "Wiersz ostatni"

Maleo Reggea Rockers - "20 lat. Bez Was nie ma nas"

Patrycja Markowska - "Nie zatrzyma nikt"

L. Możdżer - "Impressions on Chopin"

L. Możdżer - "Kaczmarek by Możdżer"

N. Nykiel - "Discordia"

P.A.F.F. - "Fala"

Pectus - "Pectus"

R. Przemyk - "Rzeźba dnia" [Deluxe Edition]

M. Rodowicz - "Niebieska Maryla. Best Live"

Sarsa - "Pióropusze"

"Pszczółka Maja" - Soundtrack

S. Soyka, B.B. Kuyateh - "Action Direct Tales"

S. Soyka - "Tylko brać. Osiecka znana i nieznana"

Stachursky - "The Best of"

M. Starosta - "Ślubu nie będzie"

Świetliki i Linda - "Las Putas Melancolicas"

Tulia - "Tulia"

Urszula - "Złote Przeboje Akustyczne"

"Tylko polskie przeboje. Kanon" - Różni wykonawcy

"Tylko polskie przeboje. Retro" - Różni wykonawcy

"Best of Disco Polo. Vol. 3" - Różni wykonawcy

"The Best of Poland. Vol. 4" - Różni wykonawcy

"The Best of Disco Polo na wesele" - Różni wykonawcy

"Dziecięce przeboje" - Różni wykonawcy

"Bajkowe przeboje MiniMini+" - Różni wykonawcy

"Dyskoteka Pana Jacka" - Różni wykonawcy

"Mini Mini. Kołysanki z gwiazdami" - Różni wykonawcy

"Kołysanki-tatusianki" - Różni wykonawcy

"Jolka pamięta… Marek Dutkiewicz. Przeboje" - Różni wykonawcy

"Dobre bo polskie. Co Ty tutaj robisz? Lata 90" - Różni wykonawcy

"Urodziny Rybki Mini Mini" [CD + DVD] - Różni wykonawcy

"Najlepsze przeboje Rybki Mini Mini. Vol. 3" - Różni wykonawcy

"The Best of Poland. Vol. 3" - Różni wykonawcy

"Siła polskiej muzyki. Radio ZET" - Różni wykonawcy

"The Best of Dico Polo. Vol. 5" - Różni wykonawcy

"Młynarski o miłości" - Różni wykonawcy

"Doskonale wszystko jedno" - VIDEO

"Choni" - Virgin

