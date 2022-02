W ramach akcji „Rockowe Granie” w Empiku legendarne albumy Queen, Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers czy Stinga są dostępne już od 19,99 zł. Przy okazji można odkryć najciekawsze nowości od kultowych wykonawców – Scorpions, Korn czy Eddie Vedder. Akcja trwa od 23 lutego do 22 marca w salonach Empik i na Empik.com. W ofercie znalazło się ponad 100 tytułów.

Tanie, rockowe płyty CD w Empiku. Kupimy krążki Queen, Hey, Soundgarden i Guns N' Roses

Promocją w salonach Empik i na Empik.com zostały objęte m.in. albumy brytyjskiej formacji Dire Straits, w tym kultowe "Brothers in Arms", jak i solowe nagrania frontmana i założyciela legendarnej grupy – Marka Knopflera. W ramach akcji obniżono ceny takich krążków Queen jak "Innuendo", "Bohemian Rhapsody" czy "A Kind of Magic". Nie mogło zabraknąć również Stinga i The Police, Erica Claptona, INXS oraz Guns N’ Roses.

Fot. materiały prasowe

Fani grunge’u mogą kupić w niższej cenie albumy Nirvany (w tym legendarne "Nevermind"), jak również nagrania Pearl Jam, Soundgarden oraz Chrisa Cornella. W promocji są dostępne też kompakty Red Hot Chili Peppers, Lenny’ego Kravitza oraz The Cranberries. Dodatkowo przecenione zostały albumy takich artystów jak Greta Van Fleet, Imagine Dragons czy Florence and the Machine.

Miłośnicy polskiego rocka mogą upolować np. symfoniczne wydawnictwo grupy Lady Pank czy „MTV Unplugged” zespołu Hey, a koneserzy soundtracków skorzystać z promocji cenowej m.in. na ścieżkę dźwiękową do legendarnego „Pulp Fiction” Quentina Tarantino, „Zagubionej autostrady” Davida Lyncha czy bijącego rekordy popularności serialu „Peaky Blinders”.

Szczegółową listę przecenionych, rockowych płyt znajdziecie na stronie Empiku.