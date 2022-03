Winyle to drogie hobby, bo nie dość, że gramofony nie są tanie, to również sam czarny krążek to wydatek zazwyczaj powyżej 100 zł. Fakt, że winyle pojawiają się co jakiś czas w Biedronce oburza wiele osób, ale atrakcyjna cena sprawia, że trudno się nie skusić na skorzystanie z oferty. Od 21 marca 2022 w sieci sklepów Biedronka kolejny raz znajdziemy winyle i tym razem w ofercie pojawiło się sporo płyt polskich, rockowych wykonawców. Co możemy tym razem upolować?

Tanie rockowe winylowe w Biedronce. Kupimy krążki Brygady Kryzys, Budki Suflera i Iry

W wybranych sklepach sieci Biedronka znajdziemy winyle od 39,99 złotych. Szczególnie fani polskiego rocka będą zadowoleni - w ofercie pojawiły się krążki m.in. grup Brygada Kryzys, Siekiera, Perfect, Budka Suflera, Ira, Aya Rl. Na sklepowych półkach znajdziecie również płyty Andrzeja Zauchy, Leonarda Cohena czy Michała Bajora. Sprawdźcie pełną listę tytułów dostępnym w Biedronce.

Tanie winyle w Biedronce od 21 marca: Lista tytułów