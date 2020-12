Kolejny raz w Biedronce będziemy mogli oprócz produktów spożywczych kupić coś dla duszy. W sieci sklepów od 14 grudnia 2020 w ofercie pojawią się płyty winylowe. Jeżeli nie macie jeszcze prezentów dla najbliższych czy sami chcecie sobie kupić coś muzycznego pod choinkę, to na pewno zainteresują Was czarne krążki w Biedronce. Dlaczego? Bo płyty możecie zakupić w atrakcyjnych cenach 39,99, 49,99 i 69,90 złotych, a każdy kolekcjoner winyli wie, że to dosyć drogie hobby.

Tanie winyle w Biedronce na Święta. W ofercie m.in. Nirvana, Guns N' Roses i Rainbow

Jakie płyty znajdziecie w Biedronce? Fani rocka mogą skusić się na krążki Nirvany, Rainbow, Guns N' Roses, Dire Straits, Deep Purple, Bon Jovi, Soundgraden. Nie zabraknie też bluesa w wykonaniu Erica Claptona oraz słynnych wokalistek, jak Florence and the Machine czy Lany Del Rey. Sprawdźcie, jakie tytuły i w jakiej cenie możecie zdobyć od poniedziału w Biedronce.