Tanie winyle w Biedronce na lato. W ofercie m.in. Nirvana, The Cure i U2

Winyle w Biedronce już chyba nikogo nie dziwią. Chociaż na początku dla melomanów pojawienie się czarnych krążków w sklepie spożywczym było czymś karygodnym, teraz raczej sporo osób mimo wszystko decyduje się na zakup winyli w Biedronce. W sklepie co rusz pojawiają się kolejne tytuły w atrakcyjnych cenach.

Tanie winyle w Biedronce na lato - oferta

Od 6 lipca 2020 roku w sieci sklepów Biedronka pojawiły się winyle w cenach 49,99 i 69,99 złotych. Fanów rocka na pewno zainteresują czarne krążki Nirvany, Guns N' Roses, Deep Purple, Dio, The Police, The Cure czy Siouxsie & The Banshees. Sprawdźcie, na jakie płyty możecie natrafić w sklepach:

Lista winyli dostępnych w Biedronce od 6 lipca 2020

Beastie Boys - "Licensed To Ill LP" - 49,99 zł

B. Marley & The Wailers - "Natty Dread LP" - 49,99 zł

E. Clapton - "Slowhand 35th Anniversary" - 49,99 zł

Deep Purple - "Burn LP" - 49,99 zł

Deep Purple - "Perfect Strangers LP" - 49,99 zł

Dire Straits - "Communique LP" - 49,99 zł

Dr. Dre - "2001" - 49,99 zł

E. Fitzgerald - "Ella At The Shrine: Prelude To Zardi's" - 49,99 zł

Florence & The Machine - "Lungs LP" - 49,99 zł

Greta Van Fleet - "Anthem of The Peaceful Army LP" - 49,99 zł

B. Marley & The Wailers - "Rastaman Vibration LP" - 49,99 zł

Massive Attack - "Blue Lines LP" - 49,99 zł

Nirvana - "Nirvana LP" - 49,99 zł

Nirvana - "In Utero" - 49,99 zł

Portishead - "Dummy LP" - 49,99 zł

Rainbow - "Rising LP" - 49,99 zł

Soundgarden - "Badmotorfinger" - 49,99 zł

The Chemical Brothers - "Exit Planet Dust" - 49,99 zł

Police - "Ghost In The Machine LP" - 49,99 zł

A. Winehouse - "Frank" - 49,99 zł

Nirvana - "Nevermind" - 49,99 zł

2Pac - "Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. 2 LP" - 69,99 zł

ABBA - "Ring Ring" - 69,99 zł

Boogie - "Everythings For Sale LP" - 69,99 zł

Camel - "Mirage LP" - 69,99 zł

Camel - "Rain Dances LP" - 69,99 zł

Deep Purple - "Made In Japan 2 LP Ltd." - 69,99 zł

Deep Purple - "Who Do We Think We Are - Remastered LP" - 69,99 zł

Dire Straits - "Brothers In Arms 2 LP" - 69,99 zł

Eagles - "Hell Freezes Over 2 LP" - 69,99 zł

Eminem - "Relapse 2 LP" - 69,99 zł

Genesis - "A Trick of The Tail (Reissue 2018) LP" - 69,99 zł

Genesis - "Foxtrot (Reissue 2018) LP" - 69,99 zł

Genesis - "Invisible Touch (Reissue 2018) LP" - 69,99 zł

Guns N' Roses - "Use Your Illusion I" - 69,99 zł

Guns N' Roses - "Use Your Illusion II" - 69,99 zł

M. Jagger - "She's The Boss LP" - 69,99 zł

Massive Attack - "Mezzanine 2 LP" - 69,99 zł

Megadeth - "Rust In Peace" - 69,99 zł

Nirvana - "From The Muddy Banks of The Wishkah 2 LP" - 69,99 zł

Siouxsie & The Banshees - "Peepshow LP" - 69,99 zł

Allman Brothers Band - "At Fillmore East 2 LP" - 69,99 zł

Cure - "Disintegration" - 69,99 zł

A. Grande - "Dangerous Woman 2 LP" - 69,99 zł

C. Berry - "The Great Twenty-Eight 2 LP" - 69,99 zł

Cream - "Wheels of Fire 2 LP" - 69,99 zł

Florence & The Machine - "High as Hope LP" - 69,99 zł

Frank Zappa - "Sheik Yerbouti 2 LP" - 69,99 zł

V. Morrison - "Versatile 2 LP" - 69,99 zł

Sonic Youth - "Dirty 2 LP" - 69,99 zł

Tame Impala - "Innerspeaker 2 LP" - 69,99 zł

Killers - "Direct Hits 2 LP" - 69,99 zł

Within Temptation - "Resist 2 LP" - 69,99 zł

U2 - "Unforgettable Fire" - 69,99 zł

A. Winehouse - "Back To Black 2 LP" - 69,99 zł

