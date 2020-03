Te piosenki pomagają walczyć z koronawirusem. Wystarczy nucić je myjąc ręce

Koronawirus to od jakiegoś czasu temat numer jeden na całym świecie. Zagrożenie epidemią jest realne, a ludzie powoli zaczynają panikować. W Polsce, którą póki co SARS-CoV-2 omija, mieszkańcy zaczynają wykupywać środki czystości, a nawet żywność, aby bez potrzeby nie ruszać się z domu.

Te piosenki pomagają walczyć z koronawirusem

Niektóre szkoły, przedszkola czy korporacje wszczęły antykoronawirusowe działania i udostępniły w swoich budynkach płyny do dezynfekcji oraz instrukcje, które mogą uchronić nas przed zarażeniem. Jedną z rad powtarzaną przez ekspertów od chorób zakaźnych jest zalecenie, alby myć ręce przez co najmniej 20 sekund. Odliczanie tego czasu jest nudne, włączanie stopera to przesada, a dokładność pomiaru "na czuja" nie przyniesie zamierzonych efektów. Stąd pomysł nucenia przy myciu rąk odpowiednich piosenek.

W sieci pojawiła się lista znanych hitów, których refreny trwają dokładnie tyle czasu, ile powinno trwać nasze mycie rąk. Nucąc hity możemy jednocześnie ułatwić sobie przestrzeganie zaleceń specjalistów.

Oto niektóre z kawałków, których refreny trwają 20 sekund:

Beyoncé "Love On Top”

Fleetwood Mac "Landslide”

Prince "Raspberry Beret"

Dolly Parton "Jolene"

Toto "Africa"

Lizzo "Truth Hurts"

Zobacz też: 71-latek z koronawirusem uciekł ze szpitala. Policja złapała go w domu