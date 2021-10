Stało się! Curt Smith i Roland Orzabal weszli do studia, by nagrać w końcu nowy album. Jak brzmi pierwszy singiel Tears For Fears od 17 lat?

Tears For Fears to jeden z najciekawszych zespołów new wave, którego utwory, takie jak chociażby, "Shout" czy "Everybody Wants to Rule the World'' nadal lecą w radiu. W końcu, po 17 latach od wydania ostatniego albumu, Tears For Fears wraca z nowym materiałem. Posłuchajcie singla "The Tipping Point" i sprawdźcie szczegóły nadchodzącej płyty.

Tears For Fears wyda pierwszy album od 17 lat. Posłuchaj singla "The Tipping Point" [WIDEO]

Nowy album Tears For Fears będzie nosić tytuł "The Tipping Point" i ukaże się 25 lutego 2022. Zespół już teraz podzielił się tytułowym utworem, który przypadnie do gustu fanom progresywnego grania. Sprawdźcie, w jakiej formie są Curt Smith i Roland Orzabal.

Album ukaże się na CD, CD deluxe, czarnym oraz zielonym winylu. Tears For Fears podzielił się również okładką płytą oraz tracklistą nadchodzącego wydawnictwa.

Fot. materiały prasowe

Tears For Fears "The Tipping Point": Tracklista

No Small Thing The Tipping Point Long, Long, Long Time Break The Man My Demons Rivers Of Mercy Please Be Happy Master Plan End Of Night Stay

Wydanie nowej płyty to dobry pretekst do trasy koncertowej. Czy Tears For Fears w końcu odwiedzi Polskę? Na to liczymy i odliczamy miesiące do premiery płyty.