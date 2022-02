Tears For Fears to już kultowy zespół, który wylansował wiele radiowych hitów. Czy najnowszy album "The Tipping Point" odniesie sukces?

Brytyjski duet Tears For Fears wydał pierwszy studyjny album od 17 lat. Krążek "The Tipping Point" ukazał się 25 lutego 2022 i zdaniem wielu mediów to jedna z najbardziej wyczekiwanych płyt 2022 roku. Jak brzmi najnowsze dzieło duetu, który tworzą Roland Orzabal i Curt Smith?

Tears For Fears wydał nowy album po 17-letniej przerwie. Jak brzmi płyta "The Tipping Point"?

W październiku 2021 roku zespół zaprezentował pierwszy, a zarazem tytułowy utwór "The Tipping Point" o cierpieniu po stracie bliskiej osoby, która odeszła po długiej chorobie. Drugim singlem był "No Small Thing", do którego teledysk ukazuje konflikt między indywidualnymi wolnościami, a zbiorą odpowiedzialnością. Ostatni numer promujący dzieło, "Break The Man", traktuje o sile kobiety, upadku patriarchatu i potrzebie damsko-męskiej równowagi na świecie.

Posłuchajcie, jak prezentuje się najnowsza płyta Tears For Fears "The Tipping Point"?

Tears For Fears to jeden z kultowych zespołów lat 80. Grupa sprzedała ponad 30 milionów płyt i wylansowała takie single, jak "Shout", "Everybody Wants To Rule The World", "Mad World", "Sowing The Seeds Of Love" czy "Woman In Chains".

Duet zadebiutował w 1983 roku płytą "The Hurting", na której znalazły się przeboje "Mad World", "Change" i "Pale Shelter". Drugi album "Songs from the Big Chair" (1985) zapewnił grupie nagrodę BRIT za "Everybody Wants to Rule the World" i pięciokrotnie pokrył się platyną, docierając na szczyt zestawienia Billboard Top 200. Ostatnią płytą Tears For Fears w latach 80. była "The Seeds of Love" (1989). Następnie ukazały się wydawnictwa "Elemental" (1993), "Raoul and the Kings of Spain" (1995) oraz "Everybody Loves a Happy Ending" (2004). W 2013 roku Tears For Fears wrócili z pierwszym nagraniem od dekady, coverem "Ready to Start" Arcade Fire.

Piosenki Tears for Fears były wykorzystywane jako sample przez takich artystów jak The Weeknd, David Guetta czy Kanye West, a swoje interpretacje przebojów duetu przedstawili chociażby Lorde, Adam Lambert i Disturbed. Ponadto utwory zespołu usłyszeć można w filmach "Donnie Darko" i "Straight Outta Compton" czy serialach "Prawo ulicy" i "Mr. Robot".