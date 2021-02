Ten Zespół Nie Istnieje. Powstał generator kapeli metalowych. Wymyśla nazwy i okładki płyt

Wymyślenie nazwy zespołu to wcale nie łatwa sprawa. Szczególnie mając świadomość, że jeśli uda nam się osiągnąć upragniony sukces, do końca życia będziemy pytani o nią i historię związaną z narodzinami genialnego (lub mniej) pomysłu.

Powstał generator nazw, okładek i tytułów metalowych

Muzykom zdarzało się kraść nazwy - jak Larsowi z Metalliki, inspirować się otaczającym światem - Led Zeppelin, czy zjawiskami - AC/DC, których zafascynował prąd. Ale dziś mamy XXI wiek i nawet tak subiektywne zadanie, jak wymyślenie nazwy zespołowi, możemy powierzyć komputerom.

Na Twitterze pojawił się tajemniczy użytkownik This Band Isn't Real, czyli Ten Zespół Nie Istnieje. Konto jest botem, który generuje nie tylko nazwy zespołów, ale także ich okładki oraz tytuły albumów.

Wszystkie powstałe wpisy zachowują metalową estetykę. Widać na nim morza krwi, czaszki, fantastyczne postaci i mroczne kolory. Więc jeśli zaczynacie grać ciężką muzykę i akurat nie macie pomysłu na jego nazwę, możecie skorzystać z kilku gotowych projektów.

Na profilu znajdziemy takie twory jak Chaosborg - "The Arrival", który przypomina miks prac Beksińskiego i okładki Rootwater, czy kuriozalny Potatoes Have Pustules - "Rage Potatoes" i Evil Chicken - "Master of the Beak".