Tenacious D nagrało cover kilku utworów The Who w celach charytatywnych [WIDEO]

Tenacious D podzieliło się właśnie nowym singlem "The Who Medley", zawierającym fragmenty największych hitów brytyjskiego zespołu. Wszystko z ważnego powodu.

Tenacious D nagrało covery The Who na cele charytatywne

Sam cover jest oczywiście bardzo dobry, bo Tenacious D to bardzo utalentowany duet wokalno-gitarowy, ale co jest chyba w tym wszystkim ważniejsze, Jack Black i Kyle Gass tym samym promują ważną sprawę - zmianę przepisów dotyczących broni palnej w USA.

Jak pewnie dobrze wiecie, USA ma ogromny problem nie tylko z przemocą gangów w niektórych miastach (zwłaszcza Chicago), ale również ze szkolnymi strzelaninami. Bardzo powszechny dostęp do broni jest tematem kontrowersyjnym już od wielu lat, jednak nasilenie się w ostatnich latach przemocy w okolicach szkół jeszcze bardziej zaostrzyło konflikt między tymi, którzy chcą zakazu sprzedaży broni (lub chociaż bardziej dokładnego sprawdzania potencjalnych właścicieli), a zwolennikami pozostawienia statusu quo (czy uzbrajania nauczycieli, bo takie pomysły również się pojawiają).

Tenacious D jasno opowiedziało się po stronie osób, które żądają zmian. W opisie ich singla na YouTubie możemy przeczytać, że przychody ze sprzedaży singla zostaną przeznaczone na rzecz kampanii Everytown For Gun Safety, która skupia się na lobbowaniu zmian w prawie dot. posiadania broni prawnej. Jak czytamy na stronie głównej ruchu:

Nie możemy pozostać nieczuli na tragedie, których świadkami jesteśmy codziennie. Nie musimy tak żyć i nie musimy tak umierać. Powiedzcie swoim lokalnym senatorom, by zajęli się ustawami dot. broni palnej już teraz!

Linki do ruchu znajdziecie w opisie wideo na YouTubie, podobnie zresztą jak link do zakupu winyla z singlem. A teraz posłuchajcie The Who w wersji Tenacious D: