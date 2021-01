Teraz naprawdę poczujecie się staro. Oto kultowe albumy, które w tym roku obchodzą 30-lecie

30 lat temu miał swoją premierę film "Milczenie owiec" oraz druga część Terminatora "Dzień sądu". 1991 rok zapamiętają także fani grupy Queen. Wówczas przez osłabienie odporności i grzybicze zapalenie płuc zmarł Freddie Mercury. To też bardzo istotna data historyczna. Wraz z końcem roku oficjalnie przestał istnieć ZSRR.

Także dla muzyki 1991 rok był naprawdę przełomowy. Wówczas ukazały się dwa albumy, które ostatecznie przeniosły rockowe i metalowe granie do mainstreamu. 30 lat temu ukazał się "Black Album" Metalliki i "Nevermind" Nirvany. Tak, od tamtego momentu minęło już 30 lat.

W tym samym roku pojawił się także krążek Red Hot Chili Peppers "Blood Sugar Sex Magik", a Ozzy Osbourne wydał "No More Tears". Jednak to nadal nie koniec. Listę kultowych albumów z 1991 roku znajdziecie poniżej:

Kultowe albumy, które w 2021 roku kończą 30 lat