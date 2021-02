Tęsknicie za The White Stripes? Zobaczcie niewidziany wcześniej koncert grupy

The White Stripes nareszcie udostępnił nagranie koncertu "z piwnicy". Zaledwie 16-minutowy występ zawierał 5 utworów z albumu "Get Behind Me Satan", a także cover piosenki "Party of Special Things To Do" zespołu Captain Beefheart.

The White Stripes udostępnił koncert z 2005 roku

W maju 2020 roku program "From the Basement" poinformował, że powoli i stopniowo będzie udostępniał nagrania ze swoich archiwów. Seria rozpoczęła się od Radiohead i ich "The King of Limbs", a następnie mogliśmy zobaczyć wideo z koncertów Sonic Youth, czy PJ Harvey.

Kolejni w kolejce byli Jack White i Meg White, czyli The White Stripes. Co ciekawe, był to pierwszy koncert w ramach serii "From The Basement", więc zadziwiające jest, że dopiero teraz nagranie ujrzało światło dzienne - zwłaszcza, że duet był w naprawdę świetnej formie:

Oglądaj

Ich występ został nagrany w 2005 roku, niedługo po wydaniu krążka "Get Behind Me Satan", który był szczytowym momentem ich popularności - byli już po sukcesie wydanego w 2003 roku "Elephant", a ich koncerty były na ogromnych halach albo stadionach. Dlatego też występ bez żadnych fanfar i na małej scenie był dla nich prawdopodobnie miłą odskocznią.

The White Stripes zagrali "w piwnicy" swój singiel "Blue Orchid", wspomniany wyżej cover Captaina Beefhearta, a także "Forever for Her (Is Over for Me)", "As Ugly as I Seem", "Little Ghost" oraz "Red Rain".

Zespół w 2020 roku wydał zawierający 26 piosenek album "Greatest Hits", który zawierał nie tylko najpopularniejsze kawałki grupy, ale również ulubione utwory samego duetu.