Testament ma nowego/starego perkusistę. Słynny muzyk wrócił po ponad 20 latach do kapeli

Testament ostatnio rozstał się z perkusistą Genem Hoglanem, który grał w kapeli w latach 1996–1997, a potem wrócił do szeregów zespołu w 2011. Fani długo zastanawiali się, kto zastąpi Hoglana i okazało się, że Testament ponownie postanowił połączyć siły z muzykiem, który grał już w zespole.

Na social mediach grupy Testament pojawiła się informacja, że na nadchodzących koncertach zespołu zobaczymy Dave'a Lombardo w roli perkusisty. Muzyk udzielał się w kapeli w latach 1998-1999 i jak widać postanowił wrócić do starych kumpli.

W oświadczeniu zespołu możemy przeczytać słowa wokalisty Chucka Billy’ego:

Oświadczę coś oczywistego - jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy przywitać Dave'a Lombardo w roli perkusisty w grupie Testament. Jesteśmy podekscytowani faktem, że znowu będziemy dzielić z nim scenę. Dave dał nam ogromną siłę, gdy dołączył do kapeli, gdy nagrywaliśmy "The Gathering" i jesteśmy podekscytowani tym, co wniesie teraz do zespołu Testamentu.