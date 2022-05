The Black Keys powrócił z albumem "Wild Child''. Na płycie usłyszymy muzyków ZZ TOP i Kings of Leon

13 maja ukazał się najnowszy album The Black Keys zatytułowany "Dropout Boogie", która ukazała się 13 maja. W nagraniach udział wzięli Billy F. Gibbons (ZZ Top), Greg Cartwright (Reigning Sound) i Angelo Petraglia (Kings of Leon).

Album "Dropout Boogie" ukazał się dokładnie jeden dzień przed 20. rocznicą premiery pierwszego krążka The Black Keys, "The Big Come Up". Tak jak w przypadku wszystkich dotychczasowych wydawnictw, tak i teraz Dan Auerbach i Patrick Carney napisali materiał w swoim studiu. Pracując nad dziełem, sięgali do korzeni, miłości do oszczędnego blues rocka oraz swoich wczesnych muzycznych poczynań, kiedy tworzyli w piwnicy w Akron w Ohio.

Dan Auerbach mówi:

Jest jedna wspaniała rzecz w naszej współpracy z Patem. Wszystko dzieje się w oka mgnieniu. Nigdy nie musimy ciężko pracować. Jak tylko spotkamy się w studiu, po prostu powstaje muzyka. Nie wiedzieliśmy, co chcemy nagrywać, poza tym, że miało to brzmieć fajnie. Jest między nami jakaś chemia, czego dowodem fakt, że tak długo jesteśmy w zespole. To prawdziwe szczęście i niesamowity dar od losu, że obydwaj mieszkaliśmy w Akron, w Ohio, zaledwie dwie przecznice od siebie. Niesamowita sprawa.

Po opracowaniu pierwszych pomysłów w należącym do Auerbacha studiu Easy Eye Sound w Nashville, Dan i Pat zaprosili Billy'ego F. Gibbonsa, Grega Cartwrighta i Angelo Petraglię. Choć za produkcję płyt The Black Keys regularnie odpowiada Danger Mouse, tym razem skorzystali z pomocy rożnych współpracowników, którzy jednocześnie pracowali nad swoimi projektami.

Posłuchajcie, jak brzmi najnowsza płyta The Black Keys:

The Black Keys mieli już okazję muzykować z gitarzystą Billym F. Gibbonsem, kiedy ponad 10 lat temu ZZ Top z Rickiem Rubinem pracowali nad płytą ZZ Top.

Nie napisaliśmy wtedy nawet jednej piosenki, ale podrzucaliśmy jakieś pomysły. A prawda jest taka, że cieszyliśmy się, że możemy po prostu z nimi spędzić czas. Pozostaliśmy z Billym w kontakcie i Dan zaprosił go do studia.

Zespół The Black Keys powstał w 2001 roku w Akron, w Ohio. Od tego czasu nazywani byli "rockową arystokracją" czy "jedną z najlepszych rockandrollowych kapel na Ziemi". Duet, który tworzą gitarzysta i wokalista Dan Auerbach oraz perkusista, Patrick Carney, ma już w dorobku 14 nominacji do Grammy, w tym przyznaną w ubiegłym roku po raz pierwszy kategorii Best Contemporary Blues Album za "Delta Kream" (2021).

Niedawno ukazała się jubileuszowa reedycja jednego z najważniejszych dzieł duetu - "El Camino" (2011). Siódma płyta, którą muzycy wyprodukowali z Danger Mouse'em, przyniosła The Black Keys trzy nagrody Grammy.