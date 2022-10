The Cure wrócił na scenę i zagrał nowe utwory. Jak brzmią "Alone" i "Endsong"? [WIDEO]

The Cure zaprezentował 2 nowe utwory, które zapowiadają nowy krążek zespołu. Jak prezentują się te utwory?

The Cure w końcu rozpoczął swoją trasę koncertową i na występach nie zabrakło niespodzianek oraz nowych utworów. Nadal czekamy na nowy album od Roberta Smitha, ale najwidoczniej będziemy musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Jak brzmią nowe kawałki "Alone" i "Endsong", które prawdopodobnie usłyszymy również na polskich koncertach?

The Cure zagrał dwa nowe utwory na koncercie. Jak brzmią? [WIDEO]

6 października 2022 rozpoczęła się długo wyczekiwana trasa koncertowa The Cure, która obejmie 22 kraje. Pierwszy występ odbył się w Rydze i koncert rozpoczął się od nowym utworem zatytułowanym "Alone". Tego dnia zespół również zaprezentował jeszcze jeden nowy kawałek - "Endsong". Możemy przewidywać, że właśnie te nagrania pojawią się na nowym studyjnym wydawnictwie The Cure.

Oglądaj

Oglądaj

Dużym zaskoczeniem było również wykonanie utworu "Trust" pierwszy raz od 2016 roku oraz "Plainsong" - ten utwór fani usłyszeli ostatni raz na żywo w 2013 roku. Sprawdźcie, jak prezentowała się setlista koncertu The Cure w Rydze.

Koncert The Cure w Rydze: Setlista

Alone Pictures of You Closedown A Night Like This Lovesong Trust Burn Fascination Street Push In Between Days Play for Today A Forest Want Shake Dog Shake 39 From the Edge of the Deep Green Sea Endsong Plainsong Disintegration Lullaby Close to Me The Walk Friday I'm in Love Just Like Heaven Boys Don't Cry

The Cure zagra 2 koncerty w Polsce

Zespół The Cure zagra 20 października 2022 w TAURON Arenie Kraków oraz 21 października w Atlas Arenie w Łodzi. Grupa The Cure grała w Polsce już kilkukrotnie i pierwszy koncert formacji odbył się 15 listopada 1996 roku w Katowicach.