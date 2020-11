Im bardziej popularna piosenka, tym więcej powstaje coverów. "The Devil in I" grupy Slipknot doczekał się już wielu interpretacji, ale czy słyszeliście ten kawałek zaśpiewany w innym języku?

"The Devil in I" Slipknota po rosyjsku. Posłuchaj utalentowanej wokalistki z Moskwy [WIDEO]

Rosyjska wokalistka postanowiła nagrać cover "The Devil in I" i przetłumaczyć tekst utworu na swój ojczysty język. Ai Mori pochodzi z Moskwy i ma na swoim kanale na YouTubie sporo coverów nagranych w języku rosyjskim. Posłuchajcie, jak prezentuje się jej najnowsze dzieło, do którego powstało specjalne wideo:

Niestety polscy fani kapeli będą musieli trochę poczekać, zanim zobaczą grupę na żywo. Z powodu pandemii zaplanowany na 3 sierpnia 2020 koncert Slipknota w Ergo Arenie został odwołany. Zespół obiecał, że wróci do koncertowania od razu, jak tylko to będzie możliwe. Jak wiadomo, koronawirus nie odpuszcza i co rusz pojawiają się kolejne obostrzenia, zatem masowe imprezy prędko nie wrócą.

