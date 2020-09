The Dumplings w repertuarze Maanamu. Jak brzmi elektroniczny cover "Kocham cię, kochanie moje"?

Polski zespół The Dumplings jest dobrze znany fanom muzyki elektronicznej. Formacja wydała już 3 studyjne albumy i właśnie opublikowała najnowszy kawałek. Jest nim cover utworu Maanamu. Jak utwór "Kocham cię, kochanie moje" brzmi w wykonaniu elektronicznego duetu?

Justyna Święs i Kuba Karaś z The Dumplings opublikowali cover utworu "Kocham cię, kochanie moje" w ramach współpracy z fundacją State of Poland, która wspiera polską kulturę i projekty promujące Polskę w kraju i zagranicą. Jak czytamy w opisie teledysku na YT, w klipie pokazano legendę o Trzech Jabłonkach - pięknych, smukłych, tajemniczych, co od wieków nocą w polskich sadach czynią swoją magię.

Nie jest to jedyny zespół, który postanowił dać drugie życie piosenkom Maanamu. Elektroniczny cover "Paranoja jest goła" stworzył zespół Decadent Fun Club, jeden z ciekawszych zespołów na polskiej alternatywnej scenie. W twórczości kapeli słychać wpływ post-punka i synth-wave'u.

