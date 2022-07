Posłuchajcie, jak brzmi najnowszy singiel zespołu The Hu, który już niebawem pojawi się na koncertach w Polsce.

Pochodzący z Mongolii The HU swoją muzykę określają terminem „hunnu rocka” (w języku mongolskim słowo „hu” oznacza człowieka). Od czasu powstania w 2016 roku, grupa ma na swoim koncie szereg sukcesów, między innymi numer 1 na liście Billboard World Albums Chart. Teraz ten jeden z najbardziej oryginalnych zespołów na metalowej scenie muzycznej zapowiedział nowy studyjny album i podzielił się nowym singlem.

The Hu zapowiedział nowy album. Posłuchajcie singla "Black Thunder" [WIDEO]

Po sukcesie wydanego w 2019 roku albumu "The Gereg", który zawierał takie hity jak "Wolf Totem" i "Yuve Yuve Yu", The HU powraca z nowym albumem. "Rumble Of Thunder" ma ukazać się 2 września. Najnowszym singlem z płyty jest utwór "Black Thunder" - posłuchajcie, jak prezentuje się ten kawałek:

Oglądaj

Nowy album ponownie łączy cały świat z kulturą mongolską i jej unikalnymi wartościami, np. duchowe połączenie z ziemią, a zespół w swoich teksach porusza tematy takie jak pomyślność i pokój dla wszystkich.

The HU - "Rumble Of Thunder": Tracklista