Najnowszy singiel The Killers zatytułowany "boy" to pierwsze wydawnictwo od czasu zeszłorocznego siódmego albumu "Pressure Machine". Jak brzmi najnowszy kawałek zespołu?

The Killers wydał nowy, taneczny singiel "boy". Piosenka spodoba się fanom?

Zespół po raz pierwszy zaprezentował utwór na festiwalu Mad Cool w Madrycie w zeszłym miesiącu. Piosenka powstała jeszcze przed "Pressure Machine" i, jak mówi wokalista Brandon Flowers, to właśnie motywy poruszane w tekście zainspirowały go do napisania i nagrania poprzedniego albumu:

To była pierwsza piosenka napisana po tym, jak musieliśmy odwołać trasę "Imploding The Mirage" z powodu pandemii. Niedawno przeprowadziłem się z powrotem do Utah i zacząłem podróżować do Nephi, gdzie dorastałem. Odkryłem, że miejsce, z którego tak rozpaczliwie chciałem uciec w wieku 16 lat, stało się miejscem, do którego nie mogłem przestać wracać. Mój syn zbliża się do wieku, w jakim byłem w tamtym okresie mojego życia. Chcę wyciągnąć rękę do tego chłopca i powiedzieć sobie – i moim synom – żeby nie myśleć za dużo. Szukaj „białych strzałek” w swoim życiu. Dla mnie to moja żona, moje dzieci, moje piosenki i scena.

Posłuchajcie, jak brzmi kawałek "boy" The Killers:

Oglądaj

Produkcją utworu zajęli się The Killers, Stuart Price i Shawn Everett. Utwór został wydany po niedawnej trasie zespołu po stadionach w Wielkiej Brytanii, podczas której zagrali dla ponad 400 tysięcy fanów. „boy” to zapowiedź ich największej do tej pory nadchodzącej trasy po Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii, która rozpocznie się w tym miesiącu i potrwa do grudnia.