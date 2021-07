Zespół The Killers zapowiedział nowy album! Zobaczcie zwiastun nadchodzącego krążka

Już w przyszłym miesiącu posłuchamy nowej muzyki od zespołu The Killers - popularna grupa poinformowała, że wydaje nowy album. Ten ma nosić tytuł "Pressure Machine", a do sieci trafił zwiastun wydawnictwa.

The Killers prezentuje nowy album. Oto zapowiedź Pressure Machine

Zgodnie z zapowiedzią, album "Pressure Machine" ma zadebiutować na sklepowych półkach już 13 sierpnia 2021 roku za pośrednictwem Island Records. To będzie 7. studyjny krążek grupy The Killers, a nadejdzie dokładnie rok po premierze poprzedniego albumu zespołu o tytule "Imploding the Mirage".

Ze względu na pandemię, grupa nie mogła ruszyć w trasę koncertową promującą "Imploding the Mirage", więc Brandon Flowers i spółka postanowili wrócić do studia i zacząć pisać kolejne piosenki.

Jak nietrudno się domyślić, wydarzenia z ostatnich 15 miesięcy mocno wpłynęły na ogólne brzmienie "Pressure Machine". Jak opowiada w oświadczeniu Flowers, to był "pierwszy raz od dawna, kiedy miałem do czynienia z długotrwałą ciszą". Według lidera The Killers to było dość inspirujące doznanie:

Z tej ciszy zaczął kwitnąć album przepełniony cichymi i spokojnymi utworami, które normalnie byłyby zagłuszone przez dźwięki typowego dla nas brzmienia.

Zespół wydał oczywiście oficjalne oświadczenie w sprawie "Pressure Machine", w którym zespół twierdzi, że krążek będzie "cichym, opowiadającym historię albumem". Flowersa i resztę zespołu zainspirowały m.in. opowieści mieszkańców Nephi, w stanie Utah, skąd pochodzi Flowers. Jak twierdzi perkusista Ronnie Vannucci Jr:

Rozmawialiśmy z Brandonem na temat przenosin do Nephi za dzieciaka, co sprawiło, że znalazł się pośrodku niczego. A nagle koronawirus sprawił, że wszyscy poczuliśmy się uwięzieni pośrodku niczego. O tym jest ten album.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun "Pressure Machine" od The Killers. Przypominamy, że krążek zadebiutuje już 13 sierpnia 2021 roku: