The Mars Volta powraca z pierwszym nowym kawałkiem od 10 lat. Posłuchajcie "Blacklight Shine"

Nowemu singlowi przy okazji towarzyszy krótkometrażowy film o tym samym tytule. To pierwsza muzyka The Mars Volta od czasu ich krążka "Noctourniquet" z 2012 roku.

The Mars Volta powraca z nowym kawałkiem

The Mars Volta powraca. Duet Cedric Bixler-Zavala i Omar Rodríguez-López podzielił się nowym kawałkiem "Blacklight Shine", który jest ich pierwszą muzyką od 2012 roku, kiedy to wydali "Noctourniquet" (a potem zawiesili działalność). Nowemu singlowi towarzyszy czarno-białe wideo wyreżyserowane przez Lopeza.

Wideo zobaczycie poniżej:

Przy okazji zespół zapowiedział trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych - to będą ich pierwsze występy od 2012 roku. Zespół opisał nowego singla słowami: "to fale nadchodzącego zaciemnienia, które wylewają je na plażę, gdzie bicie serca wszystko pamięta". Brzmi bardzo, ale to bardzo egzotycznie.

Bixler-Zavala już w 2019 roku zapowiedział w rozmowie Consequence of Sound, że The Mars Volta może jak najbardziej powrócić:

To na pewno nie będzie coś w stylu "ulubieni członkowie zespołu zagrają klasyczne albumy". Nie, nie, nie. Może zagramy jakieś stare g*wno, ale nie wiem, zobaczymy, co będziemy czuli.

Następnie dodał: "Żadnych deadlinów, żadnej dramy, po prostu dwóch dorosłych facetów z olejkami i nowymi perfumami, którzy starają się zrobić coś ze swoim życiem". Niestety, na razie nie wiemy, czy "Blacklight Shine" jest zapowiedzią nowego krążka, czy po prostu pojedynczym wyskokiem.