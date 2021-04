Kot strzela laserem z oczu, telefony atakują ludzi. Zobacz pokręcony klip The Offspring

The Offspring podzielił się klipem do singla "Let The Bad Times Roll". W pokręconym teledysku zobaczymy atakującego młodych ludzi wirusa - brzmi znajomo?

Długo musieliśmy czekać na nowe wydawnictwo od The Offspring. Na pierwszy singiel wybrano kawałek "Let The Bad Times Roll", do którego teraz zaprezentowano surrealistyczny teledysk. Nowa płyta The Offspring zatytułowana również "Let The Bad Times Roll" ukaże się 16 kwietnia 2021.

The Offspring pokazał surrealistyczny klip do "Let The Bad Times Roll" [WIDEO]

W surrealistycznym klipie The Offspring grupa nastolatków zostaje zaatakowana przez telefony komórkowe, wygaszacze ekranu oraz tajemniczego wirusa… Aż chciałoby się powiedzieć: the kids aren’t allright:

Tytułowy kawałek "Let The Bad Times Roll" został napisany pod koniec 2019 i opowiada o zmianach zachodzących w USA. Jak stwierdza Dexter:

Jesteśmy w trakcie wyjątkowego okresu w historii, w którym światowi przywódcy, zanim powiedzieć „robimy, co w naszej mocy”, prędzej są skłonni powiedzieć „pier… to”. I to jest przerażające.

Nadchodząca płyta powstawała w ciągu ostatnich kilku lat w kilku lokalizacjach, m.in. w należącym do zespołu studia Huntington Beach w Kalifornii. Krążek będzie trzecim wydawnictwem The Offspring zrealizowanym z legendarnym producentem Bobem Rockiem.

The Offspring – "Let The Bad Times Roll": Tracklista: