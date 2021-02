The Offspring powraca po niemal dekadzie z nową płytą. Pierwszy singiel opowiada o zmianach w USA

The Offspring to legenda południowo-kalifornijskiej sceny punkowej. Zespół sprzedał ponad 40 mln płyt na całym świecie, wygrał niezliczone nagrody, a tylko w ostatniej dekadzie zagrał ponad 500 koncertów. Ich muzyka trafiała do filmów, seriali oraz gier komputerowych. Dexter Holland, Noodles, Peter Parada i nowy basista Todd Morse na 2021 szykują niespodziankę dla swoich fanów.

The Offspring wyda nową płytę. Kiedy premiera?

Po niemal dekadzie zespół powraca z nowym materiałem. Premierę "Let The Bad Times Roll" zapowiedziano na 16 kwietnia 2021 roku. Krążek będzie trzecim wydawnictwem The Offspring zrealizowanym z legendarnym producentem Bobem Rockiem.

Już dziś możemy posłuchać tytułowego singla z nadchodzącej płyty. Kawałek został napisany pod koniec 2019 roku i opowiada o zmianach zachodzących w USA. Jak mówi Dexter:

Jesteśmy w trakcie wyjątkowego okresu w historii, w którym światowi przywódcy, zanim powiedzieć "robimy, co w naszej mocy”, prędzej są skłonni powiedzieć "pier… to”. I to jest przerażające.

Noodles, gitarzysta grupy dodaje:

Jeżeli to wszystko pójdzie w diabły, jak mówią niektórzy, to równie dobrze możemy maksymalnie wykorzystać ten czas, który nam został. Albo przynajmniej odejść z hukiem. Let The Bad Times Roll!

The Offspring - Let The Bad Times Roll. Tracklista