Pete Parada wyjaśnił, dlaczego nie przyjął szczepionki. Jego decyzja spowodowała rozstanie z The Offspring.

Perkusista grupy The Offspring, Pete Parada, ogłosił, że nie będzie już grać w zespole. Powód, dla którego muzycy postanowili się rozstać z garowym może niejednego zaskoczyć. Mimo zaistniałej sytuacji, perkusista nie żywi urazy do The Offspring.

The Offspring rozstał się z perkusistą, bo... się nie zaszczepił przeciwko COVID

Pete Parada poinformował o odejściu z zespołu i wyjawił szczegóły sytuacji. Okazuje się, że perkusista posłuchał lekarzy, którzy odradzili mu przyjmowania szczepionki:

Z powodu historii mojej choroby oraz niepożądanych działań szczepionek, lekarz zalecił mi, abym tym razem się nie szczepił. Miałem wirusa około roku temu i przeszedłem go łagodnie. Jestem przekonany, że ponownie go pokonam, ale nie jestem pewien, czy przetrwałbym nawrót zespołu Guillaina-Barrégo w następstwie szczepienia. Historia tej choroby sięga mojego dzieciństwa i z biegiem czasu daje coraz gorsze objawy.

Zespół Guillaina-Barrégo jest chorobą autoimmunizacyjną, która obejmuje postępujące porażenie mięśni lub osłabienie. Zazwyczaj występu po infekcji dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego.

Muzyk wyznał, że w jego przypadku ryzyko przewyższa korzyści i dlatego postanowił się nie szczepić. Tym samym nie sprosta on wymogom przemysłu i zespół stwierdził, że przebywanie w towarzystwie niezaszczepionej osoby jest ryzykowne zarówno w studiu, jak i na trasie.

Informuję o tym, bo nie zobaczycie mnie na nadchodzących koncertach. Nie mam żadnych negatywnych myśli w kwestii mojego zespołu. Robią to, co uznali, że jest najlepsze dla nich.

W ten sposób zakończyła się historia The Offspring z Petem na perkusji. Parada grał w zespole od 2007 roku.