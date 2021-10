The Pretty Reckless powracają! Zespół ogłosił pierwsze koncerty od 4 lat

Taylor Momsen i The Pretty Reckless powracają do grania koncertów! Grupa zapowiedziała właśnie swoje dwa pierwsze występy od 4 lat. Zespół wraca do swojego rodzinnego miasta.

The Pretty Reckless znów zagra koncerty

Zespół zagra dwie imprezy w klubie Brooklyn Made w Nowym Jorku w marcu 2022 roku. Grupa poinformowała o tym fanów w swoich mediach społecznościowych. Momsen i spółka nie kryli podekscytowania powrotem do koncertowania - zwłaszcza w swoim "rodzinnym" mieście.

The Pretty Reckless zaznaczyło w swoim oświadczeniu, że to mają być występy "rozgrzewkowe", więc możemy się spodziewać rychłego ogłoszenia trasy koncertowej - miejmy nadzieję, że również europejskiej:

Oto początek! Z okazji naszego powrotu na scenę po CZTERECH LATACH, pojawimy się tam, gdzie wszystko się zaczęło... do Nowego Jorku! Zagramy w marcu kilka rozgrzewkowych koncertów w nowym klubie Brooklyn Made. Bilety będzie można kupić już w ten piątek.

W kwietniu 2021 roku The Pretty Reckless poinformowało, że przenosi wszystkie swoje koncerty na 2022 rok z powodu COVID-19. Wydali również kolejny singiel "And So It Went" z gościnnym udziałem Toma Morello. Ten dotarł na 1. miejsce listy popularności Billboard Mainstream Rock Airplay (liczy odtworzenia w amerykańskich radiostacjach).

Grupa oczywiście wydała w lutym krążek "Death By Rock And Roll". Pierwsze koncerty, a także późniejsza trasa (która na razie obejmuje jedynie występ na Download Festival 2022 w Wielkiej Brytanii) będą promowały ostatnie wydawnictwo grupy.