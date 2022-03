The Prodigy zagra pierwszą trasę koncertową po śmierci Keitha Flinta. Zespół nie ogłosił zastępcy wokalisty

W 2022 roku wypada 25-lecie kultowego krążka "Fat of the Land", który odmienił oblicze muzyki elektronicznej przełomu wieków. Panowie zamierzają świętować to wydarzenie.

The Prodigy wraca do koncertowania po śmierci Keitha Flinta

Po raz pierwszy od 2019 roku The Prodigy zamierza wybrać się na trasę koncertową. Liam Howlett i Maxim Reality celebrują w ten sposób 25-lecie krążka "The Fat of the Land". Grupa wybierze się w trasę po Wielkiej Brytanii, gdzie zagrają łącznie 10 koncertów.

Grupa skomentowała oczywiście sprawę w oficjalnym oświadczeniu, w którym zadedykowała trasę zmarłemu Keithowi Flintowi. Jak czytamy:

Nie możemy się doczekać, aż znów wyjdziemy z domów, trafimy na scenę i zagramy nasze kawałki dla ludzi. 25-lecie "Fat of the Land" wydaje się być dobrą okazją na powrót. Będziemy puszczali piosenki ze wszystkich albumów i może nawet g*wno, którego nie słyszeliście. Ta trasa jest dla Flinty'ego, a teraz k*rwa jazda.

Poniżej post i rozpiska trasy, która obejmie m.in. Sheffield, Birmingham, Londyn i Liverpool:

Prodigy właściwie zawiesiło działalność 4 marca 2019 roku, kiedy to w godzinach porannych policja znalazła ciało 49-letniego frontmana The Prodigy, Keitha Flinta. Jako przyczynę zgonu, zespół podał samobójstwo. Badania toksykologiczne wykonane podczas sekcji zwłok wykazały, że w chwili śmierci wokalista miał we krwi kokainę, kodeinę oraz alkohol.