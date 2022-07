The Prodigy zagrał pierwszy koncert od śmierci Keitha Flinta. Zespół oddał hołd zmarłemu muzykowi [WIDEO]

Keith Flint zmarł 4 marca 2019 i długo czekaliśmy na informację, czy The Prodigy w ogóle wróci na scenę. Dopiero w marcu 2022 zespół zdradził, że zagra latem koncerty z okazji 25-lecia albumu "The Fat of the Land". Kapela zaplanowała 10 koncertów po Wielkiej Brytanii, które wyprzedały się w bardzo szybkim tempie i pierwszy z nich odbył się 8 lipca. Podczas tego występu nie obyło się bez uhonorowania zmarłego muzyka The Prodigy.

Pierwszy występ The Prodigy od lat odbył się 8 lipca w Sheffield i koncert rozpoczął się od kawałka "Breathe" ze wspomnianej wcześniej płyty "The Fat of the Land". Zespół postanowił złożyć hołd Flintowi i podczas piosenki "Firestarter" zielony laser pokazywał zarys zmarłego muzyka.

Podczas tego koncertu fani The Prodigy usłyszeli również m.in. "Omen", "Voodoo People", "Their Law", "Roadblox", "Smack My Bitch Up", "Take Me to the Hospital", "Invaders Must Die". Występ zakończył się piosenką "Out of Space".

Najbliższy koncert The Prodigy odbędzie się 14 lipca w Liverpoolu. Jak na razie zespół nie zdradza wiele szczegółów na temat swojej dalszej działalności, ale jak widać, nie zamierza zatrudniać nowego wokalistę do kapeli. Miejmy nadzieję, że muzycy zdecydują się dalej wydawać płyty i koncertować, bo tego chcą fani i tego zapewne chciałby też sam Keith Flint.